Unos 4.000 policías municipales y mil efectivos sanitarios serán movilizados durante la visita del Papa a Madrid

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 4.000 policías municipales y mil efectivos sanitarios serán desplegados durante la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio, ha detallado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

En el dispositivo participarán todas las comisarías territoriales para reforzar especialmente aquellas zonas donde se concentrarán los principales eventos, con especial atención a los días 6 y 7 de junio, cuando se prevé una mayor afluencia de personas.

La Comisaría de Servicios Especiales será la encargada de la protección dinámica de los desplazamientos, en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y delegación vaticana, mientras que la Comisaría Central de Seguridad protegerá los espacios en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Las Comisarías de Análisis Vial y Urbano, Apoyo Vial y Transportes trabajarán en prevenir cualquier problema en la ordenación vial y en el tráfico de mercancías y transporte de viajeros.

La Comisaría Técnica de Seguridad se dedicará al control de los diferentes eventos e instalaciones a través de la Sección de Apoyo Aéreo y de la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES).

La Sección Canina formará parte del control de elementos peligrosos (drogas y explosivos) y se intensificará el servicio del Centro Integrado de Señales de Video (CISEVI) para la visualización de las cámaras operadas por Policía Municipal, así como de las del Centro de Gestión de la Movilidad.

La Comisaría de Gestión de la Diversidad será reforzada por posibles discriminaciones de índole religiosa y la Sección de Análisis de la Información (SAI) reforzará el servicio de testeo de redes sociales para la detección de posibles amenazas, una actividad que realiza desde hace semanas en coordinación con la Brigada Provincial de Información.

El Cuerpo de Bomberos también se desplazará por las principales zonas de la visita con tres bombas y un vehículo de mando que irán desplazándose para, entre otros aspectos, comprobar los carriles de emergencia desde Chamartín a Atocha. Bomberos estarán presentes en todos los centros de coordinación operativa (CECOR) que se realicen y de forma preventiva en los parques de la ciudad.

Igualmente serán cerca de mil los efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil que van a estar a disposición de todos aquellos que se acerquen a los eventos multitudinarios, particularmente a la vigilia como a la misa. Para ello se instalarán seis puestos sanitarios avanzados en la plaza de Cibeles y cuatro puestos sanitarios en la plaza de Lima.

En ambos casos se instalarán varios puestos sanitarios avanzados (PSA): seis en Cibeles y cuatro en la plaza de Lima. Además, Samur-PC reforzará su central de coordinación y desplegará voluntarios sanitarios con unidades de intervención rápida a pie (ECO), en bicicleta (Linces) y en motocicleta (Halcones).

Además formará presencialmente a 2.400 voluntarios para la visita papal, incluidos 600 jefes de equipo y de sector que recibirán formación específica en detección de emergencias y primeros auxilios.

El alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento está "en permanente contacto y colaboración tanto con Delegación del Gobierno como con la Jefatura Superior de Policía", con independencia de que crea que el delegado, Francisco Martín, "no es una figura que está acorde con el cargo y con la representación institucional que le corresponde".

MESA SECTORIAL CON POLICÍA EL DÍA 27

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha informado, como ayer se adelantara en la comisión del ramo, que la Mesa Sectorial desde la que proseguir con la negociación formal del nuevo acuerdo de condiciones laborales de la Policía Municipal se reunirá la próxima semana, el día 27, a la que están convocados todos los sindicatos.

"Estamos absolutamente convencidos de que con la profesionalidad de siempre este servicio va a estar garantizado. Seguimos hablando, seguimos negociando, seguimos viendo la manera en la que vamos a mejorar esas condiciones laborales, como ya hicimos en el convenio anterior", ha declarado Sanz.

La vicealcaldesa ha apuntado que se venía de "un periodo donde la policía municipal no había estado bien tratada", en referencia al Gobierno de Manuela Carmena, "pero ya en el anterior convenio se hicieron mejoras sustanciales", especialmente con las horas extraordinarias, "que se pagaban con mucho decalaje".

"Estoy convencida de que vamos a avanzar en este tiempo, de que vamos a poder llegar a un buen acuerdo, como ya hicimos con ellos anteriormente y también como hemos hecho con Bomberos y Samur-Protección Civil", ha declarado, también "convencida de que la profesionalidad de los agentes hará que el dispositivo (ante la visita del Papa) se desarrolle sin ningún problema".

Tampoco ha obviado que coincidirán en fechas la visita de León XIV y los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano, para lo que se están dimensionando los operativos.