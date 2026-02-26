Un 69% de españoles considera la prostitución violencia contra la mujer, pero el 70% rechaza castigar a los puteros

Archivo - Concentración convocada por el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) para pedir la abolición de la prostitución en la Plaza de Callao, a 11 de octubre de 2025, en Madrid (España). Las feministas madrileñas han enviado una carta a todos los grupos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi el 69% de los españoles considera que la prostitución es "una forma de violencia contra las mujeres", un porcentaje que se eleva hasta el 75,1% entre las mujeres, según los resultados de una encuesta a 10.019 personas sobre la percepción social de la prostitución, elaborada con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) e impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG).

El estudio ha sido presentado este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto en la sede del Ministerio, donde ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

Para la ministra de Igualdad, este informe pone de relieve que "la ciudadanía no concibe y no entiende la prostitución como una actividad económica, sino que lo entiende como la expresión de la desigualdad estructural que vive una sociedad en el siglo XXI".

De este modo, Ana Redondo considera que el estudio "lleva a la idea de abolición de la prostitución", que es uno de los objetivos de esta legislatura, y que "cobra fuerza precisamente por este respaldo social tan importante, que considera que pagar por sexo contribuye a mantener esta vulnerabilidad de las mujeres y esta vulneración de los derechos de las mujeres que son en su mayoría las que ejercen la prostitución y son tratadas".

Los resultados de esta investigación reflejan que el 79,1% de los entrevistados cree que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen, mientras que más del 75% opina que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual.

En este sentido, más de tres cuartas partes de los españoles consideran que la prostitución no es un trabajo "como otro cualquiera" y un 79,8% de los encuestados rechaza que se trate de "una forma de ejercer la libertad sexual".

Según los resultados publicados este jueves por el Ministerio de Igualdad, el 82% de la población cree que pagar para mantener relaciones sexuales y ver pornografía es un comportamiento más propio de los hombres, mientras que la prostitución es concebida como un comportamiento más propio de las mujeres.

En este contexto, al 63% de los entrevistados le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales, un porcentaje que crece hasta el 71,1% entre las mujeres. Además, un 91,2% de las mujeres asegura no tener ninguna disposición a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales.

Por otro lado, siete de cada diez encuestados creen que las mujeres que se prostituyen lo hacen por "necesidad económica" y un 41,5% considera que son forzadas a ello.

LIMITAR EL ACCESO DE LOS MENORES AL PORNO

En relación con la pornografía, el 71,6% de los españoles afirma que fomenta la violencia contra las mujeres, un 77% cree que distorsiona la percepción de las relaciones sexuales.

Un 93,3% defiende la necesidad de limitar el acceso de los menores al porno: un 50,4% cree que hay que prohibirlo y un 42,9% opta por las restricciones. Así, creen que la responsabilidad de fijar estas limitaciones corresponde principalmente a la familia, los padres y las madres (61,7%), pero también al Gobierno (24%).

Además, siete de cada diez consideran que pagar por ver actos sexuales en Internet es una forma de prostitución y seis de cada diez afirman conocer plataformas como Onlyfans o JustForFans, siendo mayor el conocimiento entre hombres y entre los 16 y los 34 años. La necesidad económica sería el principal motivo que llevaría a algunas personas a crear contenido íntimo en estas plataformas, según los entrevistados.

Preguntados por los riesgos que pueden correr las mujeres que ofrecen contenidos íntimos o sexuales en plataformas digitales, los entrevistados señalan el chantaje o la extorsión, la difusión no autorizada o el acoso. Un 95% de los españoles cree que las plataformas deberían estar obligadas a eliminar el contenido sexual no consentido que se publique en ellas.

ERRADICACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

En cuanto a las medidas para erradicar la prostitución, casi la mitad de la población estima que la más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Igualmente, se ve necesario el ofrecimiento de programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución.

Por otro lado, tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por la prostitución ajena, pero no a las mujeres prostituidas, podría ser otra medida eficaz.

En cuanto a quienes pagan por prostitución, casi la mitad de quienes consideran que hay que imponer castigos a quienes pagan o se lucran con la prostitución entiende que esa conducta debería acarrear sanciones educativas y económicas.

Respecto a aquellos que se lucran con la actividad sexual ajena, un 82,4% menciona la pena de cárcel como castigo y un 85,6% opina que castigar a quienes se lucran con la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Preguntada sobre el proyecto de ley para abolir la prostitución que estaba previsto aprobar en 2025, la ministra ha dicho que quiere ser "optimista" y que "si el Parlamento refleja la representatividad ciudadana, esta encuesta es muy clara".

"La inmensa mayoría de la ciudadanía considera que hay que avanzar en la abolición de la prostitución y en la articulación, a través de la ley de trata, de sanciones a los proxenetas, los que mantienen las tercerías locativas y, en definitiva, al sistema prostitucional. Por lo tanto, es un aval a toda la estructura legislativa que estamos impulsando", ha defendido.

Por otro lado, ha asegurado que se está "valorando la posible sanción a quienes se benefician, de alguna manera, de la prostitución y también a los consumidores o puteros". "En eso estamos", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que también es importante la educación.

No obstante, Redondo ha reconocido que "ha habido que repensar, reevaluar" porque son "leyes muy complejas" y "está participando un gran número de especialistas, de científicas, de sociólogas, de entidades sociales", que les parecen "imprescindibles" que "estén involucradas en lo que es la articulación del proyecto". "Por eso, nos estamos retrasando", ha añadido.

En su intervención, la secretaria de Estado ha afirmado que los datos dicen que el "modelo abolicionista" del Gobierno y del Ministerio de Igualdad es "el más aprobado por la población española"

"Ese camino legislativo que tanto el Ministerio como el Gobierno están tomando sobre protección de menores en el ámbito digital, sobre abolición, sobre la trata y todo lo que estamos trabajando en temas de violencia, está reforzado con estos datos", ha destacado María Guijarro, para quien los resultados son "inequívocos identificando prostitución y pornografía como violencia machista".

Finalmente, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha afirmado que , "la sociedad identifica la pornografía como un verdadero problema estructural", ligado a la violencia y a la desigualdad de género que vulnera los derechos de las mujeres y de las niñas.

Según ha concluido Carmen Martínez Perza, "el mensaje social es muy claro" y es que "avanzar hacia una sociedad justa exige desmantelar las estructuras que sostienen la explotación y garantizar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas".