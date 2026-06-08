Abascal subraya que el Vaticano no deja entrar la inmigración ilegal y aconseja distinguir entre discursos y práctica

El Papa León XIV saluda al líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. - VOX

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha resaltado este lunes que la Ciudad del Vaticano no tolera en su Estado la inmigración ilegal y ha pedido "distinguir" entre los discursos y la política práctica, después de que el Papa León XIV haya defendido en el Congreso "justicia social, acogida respetuosa e integración" para los migrantes y refugiados.

A su salida de la sesión, el líder de Vox ha afirmado que las palabras del pontífice sobre la inmigración son "las que se esperan" de un líder religioso, pero ha aconsejado diferenciar entre discurso político y política práctica.

Según ha dicho, en el Vaticano se aplica una política migratoria muy clara: "Si uno entra ilegalmente o con violencia pues tiene multa, tiene cárcel y prohibición de entrada", ha explicado, y ha pedido una "igual" para España.

NO ES CONTRADICTORIO

"Es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida como el que nosotros compartimos con un discurso sobre el derecho a permanecer en su propia tierra, también señalar (...) los conflictos que ocasiona la inmigración masiva en muchas sociedades", ha añadido, haciendo hincapié en que "no hay ninguna contradicción".

Abascal también ha abordado la crítica a la polarización política emitida por León XIV, y ha asegurado que está "plenamente de acuerdo" con que hay que "evitarla" entre "los políticos honrados".

En esta línea, ha defendido "llegar a acuerdos para combatir a las mafias y para combatir a los delincuentes" y no cree "que nadie que apele al riesgo de la polarización esté pidiendo silencio frente a los crímenes y frente a las corrupciones". "Y desde luego no lo ha hecho León XIV", ha añadido. Por lo demás, Abascal ha señalado que el discurso del pontífice ha sido "tremendamente elogioso" con la historia y la tradición de España.

Fuentes de Vox matizan que el líder de la formación no se ha dado por aludido por las palabras del Papa sobre los inmigrantes y los refugiados y destaca que, de hecho, ha lanzado mensajes contra el Gobierno, en alusión al rechazo al aborto y la eutanasia.

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