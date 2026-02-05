Abierta la convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior, con 6,3 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes gallegos de cooperación, dotada con 6,3 millones de euros, lo que representa un incremento de un 5% respecto a la anterior.

Del total, según destaca la Xunta, más de 4,3 millones son para proyectos en el exterior de ONGD, 700.000 euros para proyectos en el exterior de otros agentes y 1,2 millones para proyectos de apoyo a organizaciones feministas y de defensa de derechos de las mujeres.

Pueden ser beneficiarios de la iniciativa las ONGD, las universidades gallegas y sus entidades dependientes, las cooperativas, empresas y asociaciones empresariales, las organizaciones sindicales, las comunidades gallegas en el exterior y otros agentes sociales o entidades que tengan entre sus fines la cooperación para el desarrollo, que estén inscritas en el registro gallego de agentes de cooperación para el desarrollo con, al menos, un año de antigüedad.

Los proyectos financiados deben iniciarse en 2026. A través de esta orden se financian proyectos cuyo objetivo es el de propiciar el desarrollo integral de los países de intervención, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y aliviar y corregir las situaciones de pobreza para alcanzar un "desarrollo humano solidario".

Con las actuaciones previstas, apunta la Xunta, se pretende dar cobertura a las necesidades sociales básicas, como la educación y la salud, el abastecimiento de agua y saneamiento, la gestión de recursos hídricos, la habitabilidad, la promoción del tejido económico en materia de agricultura, desarrollo rural, pesca y acuicultura, el impulso de la equidad de género, la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la lucha contra el cambio climático.

Con la finalidad de alcanzar una mayor redistribución de los fondos podrán financiarse dos proyectos individuales o en agrupación a las ONGD y también a otros agentes, salvo a aquellas entidades que obtuvieran subvención con cargo a la convocatoria de programas, las cuales solo podrán presentar una solicitud.

Deben cumplir el requisito de que, por lo menos, uno de los proyectos sea ejecutado en un país definido como prioritario en el quinto plan director de la cooperación gallega, esto es: Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia, Mozambique, Guinea Bissau y Cabo Verde.

Las entidades interesadas en optar a las ayudas deben presentar la solicitud obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta, en el plazo de un mes contado a partir de este viernes.