Imagen de la zona del siniestro ferroviario donde dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a las tareas para el levantamiento de los vagones. A 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velo - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz ha ascendido a 42 personas tras localizarse este martes por la tarde un nuevo cadáver en uno de los vagones del tren Alvia siniestrado, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Mientras, el número de heridos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha descendido a nueve.

En declaraciones a 'Antena 3' recogidas por Europa Press, el consejero ha explicado que han conocido la noticia del hallazgo del cadáver de esta nueva víctima mortal --la número 42-- mientras se celebraba, este martes por la tarde, una reunión del comité de coordinación de los operativos que estaba "diseñando la estrategia de lo que queda de esta tarde y noche" de la jornada de este martes.

Por tanto, Sanz ha indicado que "se puede confirmar" que, tras completarse este martes la recuperación de tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz, y que se deslizó por un talud de cuatro metros, se ha localizado esta cuarta víctima mortal en uno de los vagones, que eleva a 42 la cifra provisional de personas fallecidas en el marco de este siniestro.

El consejero ha precisado que ya se estaba "procediendo al levantamiento del cadáver" de esta nueva víctima mortal. Asimismo, y en declaraciones en 'Cuatro', ha señalado que "hay 43 denuncias de personas desaparecidas" que podrían coincidir así con el número total de fallecidos en este accidente, por lo que, de ser así, aún faltaría por localizarse un nuevo cadáver.

En todo caso, el consejero ha reconocido que la cifra de fallecidos no tiene "por qué coincidir" con la de denuncias de desaparecidos que hay actualmente. Desde la Junta han apuntado que prefieren "ser prudentes", si bien ha reconocido que en la administración andaluza se mueven "al menos con la perspectiva de que hay 43 denuncias de personas desaparecidas que deberían de coincidir inicialmente con las personas que finalmente vayamos a encontrar como víctimas fallecidas de esta catástrofe".

EVOLUCIÓN DE LOS HERIDOS TRAS TRES NUEVAS ALTAS

De igual modo, según la información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el número de heridos que dejó el accidente que ha recibido el alta tras el siniestro asciende a 86 afectados tras registrarse este martes, 20 de enero, tres nuevas salidas hospitalarias.

De esta manera, en distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, de los que 33 son adultos y cuatro niños. Además, durante la jornada de este martes ha descendido a nueve el número de pacientes en UCI, de los que cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están ingresados 24 heridos; en concreto, nueve en el Reina Sofía --entre ellos, los cuatro menores--, dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra total de atenciones se ha elevado a 123 --118 adultos y cinco menores--, ya que un paciente ha acudido este martes al Hospital Infanta Elena "por dolor lumbar persistente desde el accidente" y permanece ingresada en planta, "estable".

Durante la jornada de este martes se han celebrado varias reuniones de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado en el Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde los operativos han hecho balance y "seguimiento minucioso" de las actuaciones que están llevando a cabo de forma paralela en los vagones siniestrados de los trenes Iryio y Alvia.

Concretamente, en este último, los bomberos han procedido al troceado y corte de los restos del tren para poder retirar los vagones por partes, cuyos restos serán retirados por carretera en contenedores. Está previsto retirar los vagones del 1 al 5 del Iryo por la vía en sentido Madrid. Posteriormente se prevé que una grúa retire los vagones 6, 7 y 8.

El Equipo USAR de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegado sobre el terreno en tareas de apuntalamiento y estabilización los vagones. Los operativos que participan en el dispositivo han puesto de manifiesto que las lluvias que se esperan a partir de este miércoles "podrían ralentizar los trabajos que se están desarrollando en la zona".

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres.

En estos momentos solo permanece abierto el centro de atención a familiares de Córdoba, situado en el Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros, tras cerrarse este martes el de Málaga.

No obstante, la Junta mantiene habilitado el teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953 001 149 y el 061 ha estado disponible para las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información. Ambos centros, tanto el 061 como el 112 han sido reforzados en todo momento.

Por su parte, Renfe y Adif han clausurado, el punto de asistencia a familiares en la estación de Huelva, que esta noche cerrará en su horario habitual, a las 23.30 horas, mientras que el resto de los centros de atención se mantienen operativos.

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas del pasado domingo, 18 de enero.

Minutos antes de las 19.50 horas, se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde la EMA 112 se puso en marcha entonces toda la respuesta en emergencias.