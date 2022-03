La actriz Noemí Merlant: "Lo de los Oscar es deprimente, una vez más la mujer se ve objetivizada"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Noemí Merlant, una de las protagonistas de la nueva película de Jacques Audiard 'París, Distrito 13' que se estrena en cines el próximo 8 de abril, cree que lo que sucedió en los pasados Oscar, con la bofetada de Will Smith a Chris Rock, es algo "deprimente" y que "muestra una vez más a la mujer objetivizada".

"Es realmente como si hubieran escenificado lo que es el machismo y la masculinidad tóxica. Un hombre que hace un chiste de muy mal gusto sobre una mujer (Jada Pinkett Smith) y otro que se hace el salvador combativo violento para proteger a su mujer", ha señalado en una entrevista con Europa Press la intérprete francesa.

Para la actriz, ni Will Smith ni Rock se "salvan" de esa actuación "deprimente". "No puedo entender por qué se hizo esa broma, que es de muy mal gusto, pero la violencia no es ninguna solución tampoco. En esta vida te puedes reír de todo, pero uno tiene que tener cierta intuición y saber hasta dónde puedes llegar", ha apuntado.

Merlant considera que las imágenes que se vieron en la gala de Hollywood "dieron la impresión de ser de otra época". "Quizás lo único bueno es que ha provocado muchas reacciones positivas, pero también hay muchos hombres que creen que Smith tenía razón y no acaban de entender cuál es el problema", ha lamentado.

Precisamente, en 'París, Distrito 13' Merlant interpreta a una mujer que trata de rehacer su vida en la treintena, sin lograr encontrar su sitio, ni laboral ni emocionalmente. Entre medias, surgirán relaciones cruzadas que obligan a los protagonistas a replantearse sus prioridades.

"A mi personaje le amenaza el deseo de la sociedad. Lo que me ha gustado de esta película es que siempre se ha hablado del amor con unas relaciones conflictivas y novelescas, con la mujer como objeto. Pero aquí, las mujeres están en busca del amor por sí mismas y por sus deseos, no son sujetos pasivos", ha defendido.

En su papel, se ve hostigada por un caso de 'ciberbullying' y solo encontrará alivio en sus encuentros virtuales con otra persona. Merlant, quien tiene redes sociales y las considera "muy útile", también entiende que pueden "llegar a ser como una droga". "Todos somos adictos en cierta manera", ha subrayado.

"Intento no desconectarme de lo que pasa en el mundo y por eso uso redes sociales. Si no te conectas, no sabes lo que está ocurriendo: me parece esencial el tener acceso a las redes y lo que habría que conseguir es que no terminen contaminando", ha apuntado. En cualquier caso, Merlant también defiende la importancia de encontrar momentos de desconexión.

"No hemos aprendido a estar solos y la soledad no es mala, al contrario", ha resaltado. Merlant, que trabaja por primera vez bajo las órdenes de Audiard --un director con trabajos reconocidos como los de 'Un profeta'-- ha calificado al cineasta como "un genio que sabe escuchar".

"No es su primera película con mujeres y me parece que se siente muy cómodo en estas situaciones, empatiza con el otro y deja espacio a los guionistas y a las actrices. Además, no sé cómo habrá sido en otros sets, pero aquí le he visto dudar a menudo, y eso es genial para un director", ha celebrado.

También ha participado en la última película del español Isaki Lacuesta, 'Un año, una noche', para quien también solo tiene buenas palabras --"no estamos en la masculinidad tóxica, tiene todo el talento del mundo y muchas ganas de compartir conocimientos"--. Además, ha admitido un deseo recurrente en el circuito internacional, el de trabajar con Pedro Almodóvar.