AECID inaugura 'Iberoamérica Literaria', una exposición que "trasciende fronteras", en la antesala a la Cumbre de Madrid

AECID inaugura la exposición de fotografías de Daniel Mordzinski sobre escritores Iberoamericanos, con la presencia de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, a 21 de octubre de 2026, en Madrid. - MINISTERIO DE EXTERIORES

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) --dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores-- ha inaugurado 'Iberoamérica Literaria', una exposición que "celebra la riqueza, la diversidad y la vitalidad de la creación literaria de los veintidós países de la comunidad iberoamericana".

Según ha trasladado el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares, la exposición podrá visitarse desde este miércoles hasta el próximo 18 de noviembre en el Paseo de Recoletos y la Biblioteca Nacional de España. A su presentación ha acudido la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

En concreto, la iniciativa de la ACEDID presenta una selección de retratos realizados por el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski "fruto de varias décadas de trabajo junto a escritores y escritoras". Su muestra "reivindica la literatura como uno de los patrimonios culturales compartidos más valiosos de Iberoamérica".

"A través de imágenes alejadas de la rigidez del retrato oficial, el visitante puede acercarse a algunas de las figuras más influyentes de las letras iberoamericanas, desde autores universales como Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez hasta talentos que dan voz a la cultura indígena y que reflejan la diversidad lingüística, cultural y social de la región", explican desde Exteriores.

La exposición --cuyas fotografías "invitan a recorrer una geografía común marcada por los intercambios culturales, las influencias cruzadas y una larga tradición literaria que continúa renovándose y enriqueciendo el espacio iberoamericano"-- contribuye así a "reforzar" la proyección pública de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid y a "acercar a la ciudadanía la riqueza de un patrimonio cultural compartido que trasciende fronteras".