Alberto San Juan da vida a Cristóbal Balenciaga: "Imaginar con libertad es un acto político"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 19 de enero llega a Disney+ 'Cristóbal Balenciaga', la serie basada en la figura del diseñador de moda español. Alberto San Juan da vida al legendario creador desde su llegada a París en 1937 hasta finales de los 60, cuando finalmente decide cerrar la 'Maison'. A pesar de estar centrado exclusivamente en su trabajo y no posicionarse ideológicamente el artista fue censurado y desafió convenciones ya que, asegura San Juan, "imaginar con libertad es un acto político".

"A través de su obra revolucionó el mundo de la alta costura y del diseño de la moda, fue un creador salvajemente libre", observa el actor en una entrevista concedida a Europa Press. Con todo, a pesar de la fama que alcanzó y el icono en que se convirtió, Balenciaga era introvertido en la vida pública y celoso de su intimidad. "Era convencional, discreto en su aspecto, un señor que podría ser el encargado de una oficina, nada llamaba la atención en él", señala San Juan.

"Hay muy pocos datos de lo que es su círculo más íntimo que sean constatables", explica José Mari Goenaga, creador de la serie junto a

Jon Garaño, Aitor Arregi y Lourdes Iglesias. Así, el director destaca en el proceso de crear la personalidad de Balenciaga "el ejercicio de fabular, de elucubrar lo que ha podido llevar a un personaje a hacer determinadas cosas".

"Sabemos que era católico practicante, que era homosexual, que nunca se pronunció públicamente en lo ideológico-político, que era muy obsesivo con su trabajo, con el control de todo el proceso...", relata San Juan. "Ocultaba el hecho de ser homosexual. Los testimonios nunca dicen 'su amante' o 'su novio', dicen 'su amigo'", apunta el intérprete.

En el terreno ideológico, en la serie el personaje se declara "apolítico", incluso durante la ocupación nazi de Francia, etapa en la que, si bien fue censurado por sus sombreros "demasiado extravagantes, demasiado libres", también prosperó. "Balenciaga era consciente de que él solo podía crear en el mundo de la moda si había mujeres tan ricas como para pagarle sus vestidos. No era una persona que pudiera cuestionar el orden establecido", razona San Juan.

"Un artista tiene todo el derecho del mundo a no pronunciarse políticamente", defiende el intérprete que recuerda que "cada vez que tengo promoción me hacen preguntas sobre política nacional o internacional". Y, en todo caso, aunque el actor respeta y comprende la postura de su personaje, no la comparte y elige sacrificar su privacidad: "Además de actor, formo parte de la comunidad en la que vivo y por una cuestión cívica, opino".

Los directores de 'Cristóbal Balenciaga' no creen que sea posible separar totalmente arte y política, al fin y al cabo: "El arte necesita también de política en cuanto a políticas de financiación". "Hablando del cine, en Francia es diferente, donde hay una institución como la CNC, que está al margen de quien gobierna, mientras que en España parece que según quien gobierne puede que seas más subvencionable o menos, simplemente por tu posicionamiento político", denuncia Goenaga.

ARTE ELITISTA

"La moda es un oficio muy al servicio de las clases dominantes, la clientela es gente pudiente, de alto nivel adquisitivo y suelen estar en los círculos de poder", reflexiona el director. "No necesitas ser elitista, pero si tu profesión se va a desarrollar gracias a esa élite, es normal que se contagie", razona, recordando además la figura del mecenas, tan unida al arte.

"Personalmente el arte con el que más conecto es de raíz popular", confiesa por su parte San Juan, negando firmemente que el arte deba ser elitista para ser considerado arte. "Para mí, no es necesariamente superior una catedral a una choza. Una choza construida para guarecerse de la lluvia en la selva puede tener para mí mas belleza que una catedral gótica", defiende, recordando cierta conversación en la serie donde se discute precisamente sobre estos conceptos.

'Cristóbal Balenciaga' llega a Disney+ el 19 de enero con el estreno de su primer capítulo. La serie consta de seis episodios de entre 40 y 50 minutos de duración que verán la luz de forma semanal en la plataforma. Junto a San Juan, completan el reparto de la ficción Thomas Coumans, Adam Quintero, Josean Bengoetxea, Cecilia Solaguren, Belén Cuesta y Anouk Grinberg, entre otros. Bina Daigeler y Pepo Ruiz Dorado son los diseñadores de vestuario y Alberto Iglesias, el compositor de la banda sonora.