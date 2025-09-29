El alcalde de Madrid inaugura V Congreso Iberoamericano organizado por ATREVIA

Madrid, 29 SEP (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado esta mañana la primera jornada del V Congreso Iberoamericano de Tendencias en Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos organizado por ATREVIA, la consultora iberoamericana de origen español de impacto global en Public Affairs, Comunicación, Digital y Creatividad, con presencia en 15 países -España, Portugal, Bruselas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana y Uruguay- y un equipo de 640 profesionales multidisciplinares.

Durante su intervención, Martínez-Almeida ha subrayado “la pasión que tiene la ciudad de Madrid para reinventarse”, así como su “enorme capacidad para tender puentes y la importancia que tiene para la capital actualmente operar en el ámbito de Iberoamérica”. En línea con esto, precisamente, ha mostrado su convicción acerca de que “el mejor futuro del mundo pasa porque desde lo local seamos capaces de superar las diferencias y las situaciones adversas que se están dando hoy a nivel global”.

También ha querido insistir en la necesidad de apoyar institucionalmente esta cita, apelando al propósito de “convertir Madrid en la casa y la ciudad de las empresas para instrumentalizarse, dotándolas de apoyo, espacios de encuentro y recursos como los que ofrece este congreso, que ayuda a las compañías, generadoras de riqueza y empleo, a adquirir herramientas que contribuyan a su rentabilidad, no solo económica sino social”.

Sus palabras han ido seguidas de las de Núria Vilanova, presidenta y fundadora de ATREVIA, que ha incidido en “la responsabilidad que supone propiciar puntos de encuentro como este evento, que pone sobre la mesa temas cruciales para las empresas y la sociedad, y cuyas conclusiones tendrán un impacto directo en las decisiones de las organizaciones”. A propósito de esta nueva edición, cuyo claim es “Reimaginando la Comunicación Organizacional: relevancia y escucha en tiempos de incertidumbre”. Vilanova ha reparado en “la imposibilidad de seguir haciendo Marketing, Comunicación o Asuntos Públicos como antes”. “Nos urge ser conscientes de que tenemos que reenfocarnos a través de cuatro grandes ejes estratégicos: Atracción, transformación, influencia y anticipación”.

Respaldando lo declarado por Martínez-Almeida sobre el potencial de Madrid, Vilanova ha destacado que “hoy se conoce Madrid como el nuevo Miami, y se conoce al alcalde como el alcalde de Iberoamérica”.

El V Congreso Iberoamericano ATREVIA reúne a las voces más influyentes de cada sector para hacer frente a los nuevos retos

Destacados CEO, directores de comunicación, directores de marketing, políticos, miembros de la Administración, y responsables de instituciones de referencia tanto nacionales e internacionales, desfilan este lunes 29 de septiembre por el escenario del CaixaForum Madrid, compartiendo visiones, experiencias y herramientas frente a los retos que exige afrontar el paradigma actual.

Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid; Clara Arpa, consejera delegada de ARPA y presidenta del Pacto Mundial de la ONU España; Eulalia Flo, consejera delegada de Equinix España; Carla Gomes, Head of Sales de SISQUAL* WFM; Davide Tramballi, Public and Regulatory Affairs Manager de Plenitude España; Sandra Zaráte, Digital & Marketing Board Director de Brico Depôt Iberia; Natalia Díaz, Communications Head de AstraZeneca España; Xiang Huang, Brand Manager de Realme España; José Luis Arbeo, Senior Advisor de Marketing y Desarrollo de Negocio; Iñigo Tapiador Larrañaga, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador D.O.Ca. Rioja; Elena Gris, directora de Marketing de Hyundai Motor España; Ramón Biarnes, Managing Director para el sur y norte de Europa en ODEON Cinemas Group (AMC); Ricardo de Diego, director de Marca de ACB; Ana Gómez Esteban, directora de Marketing de Adidas Pádel; Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones; Hugo Marcelo Alonso, director de Asuntos Corporativos y Legales de Cervepar (AB InBev); o Rafael Góis, socio y director ejecutivo del Grupo Fictor, son algunos de los ponentes que participan en esta nueva edición.

La programación se extenderá a otra jornada, la del martes 30 de septiembre, que se desarrollará en las oficinas de ATREVIA Madrid y durante la que tendrán lugar diferentes workshops con especialistas en temas como la IA, geopolítica o los retos de la transformación digital en comunicación interna, entre otros temas de gran actualidad, que serán abordados de forma didáctica y práctica para ser aplicados de forma inmediata en el día a día de los asistentes.