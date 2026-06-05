Almeida aplaude "buena noticia" de que todos los grupos vayan a estar presentes en la entrega de Llave de Oro al Papa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma parte del pr - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido "la buena noticia" que supone que todos los grupos municipales con representación en el Palacio de Cibeles vayan a estar presentes este domingo en la entrega de la Llave de Oro de la ciudad al Papa León XIV, un reconocimiento que se formalizará antes de la misa en la plaza de Cibeles, igual que la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

Tras reunirse con los servicios operativos en esta visita, el alcalde ha confirmado que ya han sido enviadas las invitaciones a los grupos de la oposición. "Queremos hacer partícipes a toda la Corporación municipal, a todos los grupos municipales que estén interesados en asistir a los diversos actos y eventos que tenga el Santo Padre", ha remarcado.

Lo que desconoce es si el Papa podrá intercambiar algunas palabras con los ediles aunque sabe que tiene el tiempo muy taxado. En todo caso, ha insistido en que el hecho de que todos los partidos vayan a estar representados en la entrega de la Llave es "una buena noticia".