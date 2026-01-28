El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y tambi - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

La Comunidad de Madrid mantiene la situación operativa 1 hasta el fin del aviso amarillo de la Aemet

Almeida destaca la "celeridad y eficacia" de los servicios municipales para evitar "incidencias significativas" en Madrid

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Kristin por la Comunidad de Madrid ha dejado episodios de copiosas nevadas, especialmente en las zonas norte y oeste de la región, provocando cortes en algunas de las principales carreteras del país, como la A-1 o la A-6, y varios centímetros acumulados en la capital.

A pesar de las lluvias de primera hora de la mañana, el temporal de nieve se ha desatado llegando a su punto álgido a partir de las 10 horas, cuando las precipitaciones han provocado afecciones al tráfico, y hasta el mediodía, cuando en las nevadas han remitido ya en la capital y se limitaban al este de la región.

Durante estas horas de intensas nevadas la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a elevar a situación operativa 1 su Plan de Inclemencias Meteorológicas, haciendo además un llamamiento a priorizar la seguridad en el acceso a los centros educativos a primera hora de la mañana.

Ya cerca del mediodía, la Comunidad de Madrid ha informado de que el Comité Asesor del Plan de Inclemencias Invernales ha finalizado su reunión de coordinación con ayuntamientos y organismos afectados, decidiendo mantener la situación operativa 1 a pesar de que las previsiones apuntan a una mejora en la situación meteorológica.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) se encarga de la coordinación en las acciones de apoyo a los hospitales y municipios afectados. Desde el Cuerpo de Bomberos se trabaja en liberar los accesos a los hospitales de Fuenfría y El Escorial y el Centro de Urgencias Extrahospitalarias El Molar.

Por su parte, las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid se han hecho cargo de los trabajos de despeje de las salidas de los Parques de Bomberos para tener total operatividad. En total se han activado 31 dotaciones de Bomberos y Brigadas Forestales.

Según ha relatado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, el servicio de Emergencias 112 de la región ha atendido un total de 1.550 llamadas que han derivado en la apertura de 193 expedientes, si bien ninguno de ellos ha revestido de mayor gravedad.

PRINCIPALES AFECCIONES AL TRANSPORTE

En lo que respecta a las carreteras, las principales dificultades se han registrado en la autovía A-6 (Madrid-A Coruña), que ha tenido que ser cortada al tráfico rodado entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza en la vía y con vehículos embalsados en la zona de Torrelodones y Galapagar.

La nieve caída durante la primera parte de la mañana ha hecho impracticable la circulación en la zona entre El Plantío y los límitres con las provincias de Segovia y Ávila, por lo que se ha procedido al corte de la vía para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves en la zona.

También han amanecido con problemas circulatorios otras vías de la red principal. Así, había nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, para transitar por la A-1 (Madrid-Burgos), en la zona de Somosierra, con afecciones al tráfico entre el kilómetro 30 y el 100, y en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo. Igualmente, en la autopista AP-6, entre Guadarrama y Gudillos, ya en la provincia de Segovia.

El Ejecutivo autonómico ha desplegado un centenar de profesionales y unas 30 máquinas quitanieves para despejar las carreteras. Además, ha hecho obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña.

LA COMUNIDAD CARGA CONTRA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES

En este contexto, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha tildado de "inaudito" que las principales afecciones en la red de carreteras que discurren por la región se hayan producido en vías que dependen del Ministerio de Transportes, como la M-50 o la A-6.

"Los madrileños no tenemos por qué aguantar que las carreteras cuyas competencias son del Estado son las que no funcionan y las que menor grado de mantenimiento están teniendo en los últimos años", ha manifestado Rodrigo desde San Sebastián de los Reyes tras el Consejo de Gobierno.

Mientras tanto, más de un centenar de líneas de autobús interurbano también han registrado incidencias, si bien la red de Metro ha funcionado con normalidad. El aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, por su parte, ha sufrido una ralentización en sus operaciones, con equipos de limpieza trabajando en áreas de movimiento de aeronaves.

LA NIEVE CUAJA EN MADRID

El temporal, que ha entrado en la región por el oeste, ha irrumpido en la capital sobre las 10 horas de este miércoles, dejando copiosas nevadas en el centro y especialmente en los distritos de Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo y Hortaleza. El Ayuntamiento también se ha visto obligado a activar el Plan de Inclemencias.

De hecho, el Consistorio ha habilitado 5.600 operarios y 264 medios mecánicos en los puntos más complicados de la ciudad. Además, ha reforzado el dispositivo de limpieza y mantenimiento, aunque siempre incidiendo en la necesidad de reducir los desplazamientos innecesarios.

Emergencias Madrid, por su parte, ha informado de que la situación operativa cero del Plan de Inclemencias, en su fase de alerta y seguimiento, ha ido acompañada de la activación de maquinaria de limpieza que ha trabajado esparciendo sal y samuera en los distritos más afectados.

El servicio de Emergencias de la capital ha realizado un total de 73 intervenciones de las que 21 han sido caídas, aunque ninguna ha revestido de mayor gravedad más allá de la cáida de un árbol en la M-30 a la altura de la avenida de San Luis.

El paso de la borrasca Kristin por Madrid ha provocado cortes en el túnel de Valdebebas en ambos sentidos y también el de Sinesio Delgado en dirección A-6, mientras que una treintena de líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) también se han visto afectadas durante las horas de la mañana.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se llegó a trasladar al Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (Cisem) ante las copiosas nevadas de primera hora de la mañana, donde puso en valor la "celeridad y eficacia" de la reacción de los servicios municipales para evitar "incidencias significativas".