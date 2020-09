AMP.- Coronavirus.- Brasil afirma que iniciará en enero una vacunación a nivel nacional contra el coronavirus

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Brasil, Eduardo Pazuello, ha asegurado este martes que las autoridades iniciarán en enero de 2021 un proceso de vacunación "a todo el mundo" frente a la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Pazuello ha indicado durante una reunión ministerial que el Gobierno "está en contacto con quien fabrica la vacuna y la previsión es que esta vacuna llegue a partir de enero", según ha informado el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo'.

"En enero la gente empezará a vacunar a todo el mundo", ha manifestado, sin pronunciarse sobre la vacuna que sería utilizada, si bien el secretario ejecutivo del Ministerio, Elcio Franco, ha señalado que la vacuna no será inoculada a toda la población del país sudamericano.

Por su parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha resaltado que la vacuna no puede ser obligatoria y ha argumentado que no se puede inocular "cualquier cosa" a la población, tal y como ha recogido el diario 'O Globo'. "No se puede inyectar cualquier cosa a las personas ni obligarlas", ha zanjado.

El Ministerio de Salud de Brasil ha registrado este martes un ascenso en sus nuevos casos de COVID-19 y ha confirmado más de 14.000 adicionales, frente a los 10.000 detectados el día anterior.

Según el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias brasileñas, en las últimas 24 horas se han diagnosticado un total de 14.279 nuevos positivos, por lo que Brasil ya cuenta con 4.162.073 personas contagiadas.

En cuanto a los fallecimientos, los 504 registrados este martes suman 127.464 víctimas mortales a causa de la enfermedad en el país latinoamericano.