AMP.- Coronavirus.- Chile supera los 30.000 casos de coronavirus tras sumar cerca de 1.200 en un día

El Gobierno niega la muerte de un paciente por falta de respiradores en los hospitales

SANTIAGO, 11 May. (Agencia Uno/EP) -

Chile ha superado ya la barrera de los 30.000 casos confirmados de coronavirus, entre ellos más de 300 víctimas mortales, según el balance de víctimas proporcionado este lunes por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Daza ha precisado que hasta las 21.00 (hora local) del domingo se contabilizaron 1.197 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva el total a 30.063. Además, se han producido otras muertes por coronavirus, con lo que ya son 323.

Del total, 13.605 personas han superado la enfermedad, mientras que 16.135 aún la padecen, incluidas 574 en cuidados intensivos, de los cuales 474 tienen ventilación mecánica y 80 están graves.

Daza ha indicado que el lugar más afectado por la pandemia en Chile sigue siendo la Región Metropolitana, con el 80 por ciento de los casos confirmados. La capital, Santiago, ya está en "cuarentena total", así como algunas comunas de la Región Metropolitana.

"Nuestro sistema de salud, sobre todo en el gran Santiago, está siendo muy demandado por las personas que se enferman por Covid", ha apostillado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en rueda de prensa.

Así, la responsable de Salud Pública ha anunciado que a las 22.00 (hora local) del martes el confinamiento se extenderá a otras cuatro comunas de la Región Metropolitana --Santiago, Quilicura, Recoleta y Cerrillos-- y a dos de Antofagasta --Mejillones y la zona urbana de Antofagasta--.

POLÉMICO CASO

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se ha referido al caso denunciado por la Federación de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap) sobre un paciente de 36 años que habría muerto el domingo en el Hospital San José, en Santiago, por Covid-19 debido a la falta de respiradores.

"Hablé con el director del hospital, Luis Escobar, y él me informó de que el paciente llegó en una situación grave. Se intentó reanimar, pero lamentablemente no fue posible y el paciente falleció (...) pero no fue por falta de ventiladores mecánicos", ha dicho en Radio ADN.

En la misma comparecencia que Mañalich y Daza, el funcionario chileno ha detallado que en Chile hay 2.035 ventiladores mecánicos, que el Gobierno espera aumentar a 2.624 en mayo, de los cuales 606 están disponibles en estos momentos.

Zúñiga ha destacado asimismo que durante la jornada del domingo de hicieron 13.373 test PCR, la cifra más alta en un solo día. El Gobierno ha hecho ya 294.057 pruebas de este tipo.

PIÑERA REPUNTA

Chile es uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina. El Gobierno de Sebastián Piñera se ha negado a declarar una cuarentena nacional pero sí ha impuesto cuarentenas "selectivas y dinámicas", suspendido clases, prohibido actos masivos y cerrado fronteras.

La popularidad de Piñera ha ido en aumento durante la crisis del coronavirus, después de una época marcada por el rechazo a su gestión que tuvo su apogeo en las manifestaciones antigubernamentales del pasado mes de octubre.

La última encuesta de Cadem, publicada este lunes, le concede un 25 por ciento de apoyo y un 66 por ciento de rechazo, cifras similares a las anotadas por el Gobierno en su conjunto.

Además, el 69 por ciento de los chilenos se declara muy preocupado por contraer la Covid-19 y el 51 por ciento cree que se debería imponer una cuarentena nacional, frente al 28 por ciento que respalda el confinamiento por territorios.