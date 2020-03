AMP.-Coronavirus.- Al menos 23 muertos en una cárcel de Colombia en protestas por falta de protección por el coronavirus

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 23 personas han muerto y otras 90 han resultado heridas un uno de los motines ocurridos durante la pasada noche en las cárceles de Colombia en una protesta al parecer coordinada para denunciar las medidas de protección frente al coronavirus.

Los 23 fallecidos y 90 heridos --83 reclusos y 7 guardias-- corresponden a la prisión La Modelo de Bogotá, donde según las autoridades se produjo un intento de fuga. Dos de los guardias están graves, según los datos proporcionados por la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

La jornada de protestas comenzó con quema de colchones en varios patios de las penitenciarías. Además de en La Modelo, también ha habido protestas e incidentes en La Picota y El Buen Pastor (Bogotá), Pedregal y Bellavista (Medellín), La Picaleña (Ibagué).

“Hoy es un día triste y doloroso para el país. Debo comentarles que anoche hubo intentos masivos de fuga en La Modelo y motines en varios centros carcelarios más del país”, ha explicado la ministra, según recoge la emisora Caracol Radio.

"No hay fugas, no hubo fugas se controlaron las fugas. Aquí hubo un plan criminal de fugas que se frustró", ha subrayado, al tiempo que ha rechazado que estos incidentes se deban a que parte de la población carcelaria tenga coronavirus. "Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan ni esos motines. Hoy no hay ni un solo contagio ni un privado de la libertad ni personal de custodia que tenga coronavirus o que podía estar aislado por coronavirus", ha asegurado.

El director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el general Norberto Mujica, ha explicado que “la situación está controlada". "La rápida acción de nuestro equipo de custodia evitó que este plan de fuga se llevara acabo", ha indicado.

En concreto, ha asegurado que se ha evitado que más de 5.000 presos se fugaran. “La situación también impidió el asesinato de parte de nuestro personal del cuerpo de custodia”, ha apuntado.

Mientras, la Defensoría del Pueblo ha emplazado al Gobierno a decretar la Emergencia Carcelaria. "De esta manera, se podrán tener instrumentos excepcionales que faciliten excarcelaciones y regímenes temporales para mayores de 60 años y penas hasta los 8 años", ha señalado el organismo.

Asimismo pide al Ministerio de Justicia la convocatoria "urgente" de una sesión virtual del Consejo Superior de Política Criminal para "articular todas las instituciones del Estado en la búsqueda de una solución a la crisis carcelaria".

Colombia ha informado este sábado la primera muerte a causa del nuevo coronavirus y hay 210 casos confirmados de la nueva enfermedad, 14 de ellos en las últimas 24 horas.