AMP.- Coronavirus.- Perú suma más de 4.000 casos de coronavirus en un día y ya roza los 124.000 positivos

El Gobierno avisa de que el toque de queda podría mantenerse "todo el año"

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha informado de que se han registrado un total de 4.020 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el balance de positivos en la nación latinoamericana ha aumentado hasta los 123.979.

En cuanto a las muertes, Perú contabiliza 3.629, 173 más que los fallecidos confirmados en el balance anterior. Además, según los datos del Ministerio de Salud de Perú recogidos por el diario 'La República', Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por la COVID-19, con 77.486 casos.

Por otra parte, se ha dado de alta a 59.949 personas en el país. Del total de contagiados en Perú, 8.097 permanecen hospitalizados, 909 de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos.

El lunes entró en vigor el nuevo decreto de prórroga del estado de emergencia, que fija un nuevo horario de inmovilización social obligatoria entre las 21.00 y las 4.00 (hora local), aunque será de 18.00 a 4.00 horas en ocho regiones --Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y tres provincias de la costa de Áncash--.

Al mismo tiempo, el lunes se reactivaron algunas actividades que en el caso del distrito limeño de La Victoria se tradujeron en aglomeraciones en la zona comercial de Gamarra, un popular centro de venta ambulante.

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, pidió directamente a vendedores y clientes que no fueran a La Victoria. "Acá la gente cree que no hay pasado nada (...) Tienen que entender, yo no soy su papá para decirles que esto es grave", dijo visiblemente indignado en un vídeo difundido en redes sociales.

En respuesta, el ministro de Defensa, Walter Martos, anunció el lunes por la noche en una entrevista concedida a la emisora peruana RPP que este martes intervendría en Gamarra para evitar que se repitan estas escenas. "Vamos a recuperar el principio de autoridad en cualquier lugar y momento. Mañana vamos a estar en Gamarra", dijo.

Además, avisó de que los peruanos tendrán que acostumbrarse a la presencia de los militares en las calles para hacer cumplir las medidas adoptadas contra el coronavirus, puesto que "esta situación no va a terminar ya mismo".

"La pandemia va a continuar todo este año y el próximo año, probablemente. (...) Desde nuestro punto de vista, este toque de queda debe continuar, de ser necesario, todo el año para dar las garantías de seguridad", avanzó.

NUEVA FASE

Vizcarra ha destacado que esta semana se inicia un nuevo período de la emergencia sanitaria en Perú, el segundo país de América Latina más golpeado por el coronavirus, subrayando que no es una "simple" continuación del estado de emergencia decretado el 15 de marzo.

El presidente volvió a apelar al compromiso de todos los peruanos en esta nueva fase. "Es difícil cambiar costumbres y hábitos, pero ahí estamos. Insistiendo para que poco a poco la población tome conciencia", ha asegurado.

Además, ha aclarado que las medidas de prevención se mantendrán, incidiendo en que se trata de "transitar a una nueva convivencia, pero sin renunciar a los cuidados de prevención y al cumplimiento de protocolos para evitar nuevos focos de contagios".

Por último, ha recordado que las personas que no tienen autorización para trabajar deben permanecer en sus hogares y que, aquellos que tengan que salir a comprar alimentos o medicinas, pueden hacerlo en sus vehículos, pero dentro del distrito donde viven y únicamente una persona por familia.