AMP.- El Gobierno aprueba 200 millones de euros para climatización y eficiencia energética de colegios

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes, a propuesta del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, una partida de 200 millones de euros para climatización y eficiencia energética de centros escolares, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Así lo ha manifestado este lunes la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo ya anunció esta partida a principios de este mes, cuando valoró que es "una medida muy necesaria". "Los efectos del cambio climático en las aulas tienen consecuencias sobre nuestros hijos e hijas", dijo.

"Por eso, el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación", aseguró Saiz.

Además, desde el año 2021 el Gobierno (a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) tiene en marcha un programa destinado a la climatización de espacios públicos, en el que ya se han invertido más de 1.080 millones de euros, y donde están incluidos los colegios, ayuntamientos y hospitales, entre otros.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que el objetivo de la partida aprobada este lunes es "ahorrar, reducir el consumo de los edificios públicos, pero también mejorar las condiciones de confort, las condiciones de salud que permitan un adecuado aprendizaje".

Precisamente, ha recordado que la Asociación Española de Pediatría advierte de que a partir de 26-27 grados "se deteriora la concentración y el aprendizaje" y que por encima de 30 grados el aula "deja de ser un entorno adecuado".

Aagesen ha asegurado que estos fondos se van a distribuir entre las comunidades autónomas "de forma muy transparente y muy objetiva" en función del número de centros docentes.

Los proyectos que se financiarán deberán acreditar al menos una mejora de la eficiencia del 10% en envolvente térmica; renovación de instalaciones de calefacción, de refrigeración y de agua caliente; mejora de la iluminación; sistemas de automatización y control; y eficiencia en instalaciones deportivas.

Los fondos se distribuirán entre las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial prevista para el mes de julio. "El reparto será territorializado y lo vamos a hacer en función del número de centros", ha señalado Aagesen.

La ministra ha incidido en que el reparto se hará con "criterios desde el rigor, totalmente transparentes" y que, después, las comunidades autónomas "tendrán la flexibilidad de adaptar y lanzar las convocatorias de acuerdo a las necesidades de sus sistemas".

Con la aplicación de estos criterios fijados por el Ministerio, en base al número de centros, Aagesen ha avanzado que la primera beneficiaria de los fondos será Andalucía, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.