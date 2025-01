(AMP.) El Gobierno y Canarias se dan diez días para cerrar un texto para el reparto extraordinario de menores migrantes

Clavijo espera, "al menos, la misma solidaridad con Canarias" que con los afectados de la dana en Valencia

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central y Canarias se han dado un plazo de diez días para cerrar este mismo mes de enero un texto para la distribución extraordinaria y puntual de menores migrantes que han llegado a las islas entre el resto de las comunidades autónomas.

Así lo han dado a conocer el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras una reunión celebrada este jueves en la sede del Ministerio, en Madrid.

"En esta reunión hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados", ha explicado el ministro Torres en declaraciones a la prensa al término del encuentro.

Como ha detallado el ministro, el pasado 17 de diciembre recibió una propuesta de borrador para una distribución de los menores no acompañados, a través de un mecanismo legislativo "extraordinario y puntual". "48 horas después pudimos departir el presidente Clavijo y yo al respecto y ya le trasladé algunas cuestiones que desde los servicios jurídicos me habían adelantado", ha añadido. El pasado 3 de enero, según ha concretado Torres, se trasladó a Canarias que el Ejecutivo ve "viable" avanzar en esa propuesta extraordinaria, si bien hay cuestiones que "pulir desde el punto de vista jurídico".

En este sentido, Torres ha indicado que "de manera inmediata" el Ejecutivo va a convocar una Conferencia Sectorial de Infancia, "en las próximas semanas" para trasladar a las comunidades autónomas la propuesta de Canarias y de Ceuta, así como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que "sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España".

En paralelo, en las próximas semanas el Gobierno y Canarias va a "culminar" un texto que "finalmente de respuesta jurídica, política y social a los menores no acompañados". "Cuando tengamos ese texto, evaluados los informes jurídicos, se hará lo que los informes jurídicos digan qué es lo más viable y seguro con respecto a qué mecanismo legislativo es el que debe ser", ha subrayado el ministro.

"El Gobierno de España entiende que debe ser el más urgente, el más rápido, pero eso no lo dirá la política, lo dirán los servicios jurídicos, porque estamos hablando de competencias autonómicas, estamos hablando de niños y de niñas, del derecho del menor, de traslados a otros territorios del conjunto del país", ha manifestado el ministro Torres, al tiempo que ha puntualizado que después tendrán que "buscar los apoyos necesarios", incluso del Partido Popular, para que sea convalidado y aprobado por las Cortes.

NEGOCIACIÓN CON JUNTS

El ministro ha reconocido que siguen negociando con Junts la modificación del artículo 35. "Cuando utilizo el gerundio, es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando y nuestra prioridad es una solución definitiva, estructural y permanente que es la modificación del artículo 35", ha afirmado Torres, quien ha agradecido el trabajo del Gobierno de Canarias.

"No vamos a cejar porque entendemos la situación y creo que es de justicia, que además es una necesidad humanitaria. Y lamentar, si lo tengo que decir, que el principal partido que gobierna en la mayoría de las comunidades, que entendemos que es fundamental también no solamente su apoyo y su voto, sino también su compromiso con respecto a los menores no acompañados, pues haya decidido borrarse. Yo lo lamento profundamente", ha reprochado el ministro, que ha recordado que la tutela de los menores corresponde a las autonomías, según establece el marco jurídico actual.

Para el presidente de Canarias, la reunión que daba comienzo a las 7.30 horas "ha sido provechosa", aunque le hubiese gustado que lo hubiera sido más. Clavijo ha defendido de nuevo la vía del decreto ley como la solución "más rápida". "Desde luego, convenimos que la situación es límite en las islas, que este arranque del 2025 está siendo muy duro", ha aseverado Clavijo, quien ha advertido de que "es un fenómeno que va a continuar" y que "la presión cada vez es mayor y Canarias no puede seguir esperando".

El presidente de Canarias, que ha reconocido que Torres "está poniendo de su parte todo lo posible", ha señalado que echa de menos que el Gobierno de España "sea más proactivo y más contundente".

"Hemos quedado en plazos concretos, que siempre da confianza, para tener un texto pactado entre el equipo del ministro y el Gobierno de Canarias para que luego pueda ser sometido a los informes jurídicos pertinentes. Esperamos que a final de mes podamos tener todo eso bastante enfocado para la búsqueda del apoyo de los grupos políticos del Congreso de los Diputados", ha declarado a los medios, a quienes ha precisado que las dudas jurídicas se hayan en la posible transferencia de la tutela del menor de una comunidad a otra.

En este contexto, Clavijo ha insistido en que los menores que en este momento acoge Canarias "no están pudiendo ser atendidos con dignidad" y espera que el Partido Popular dé su apoyo porque "nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta".

"Cuando otros territorios han estado en situación de emergencia, los canarios nos hemos demostrado solidarios con ellos, y hemos enviado recursos económicos y recursos personales, y nos hemos solidarizado. Y en este último caso concreto de la dana, sin ir más lejos, hemos renunciado a partidas del Estado, precisamente para poder liberar fondos para atender la situación de Valencia. Nosotros esperamos, al menos, la misma solidaridad con Canarias, es lo que esperamos", ha zanjado.