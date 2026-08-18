Terremoto martes 18 de agosto. - IGN

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo y fuerte terremoto seguido de varias réplicas ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. La medición revisada realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y consultada por Europa Press, apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.

Una vez más el fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha asistido al temblor de las paredes y techos de los inmuebles durante varios segundos.

El seísmo ha tenido varias réplicas intensas que han sido especialmente sentidas de nuevo por la población en todo el área metropolitana. Se trata de seismos ya registrados con cálculos revisados por el IGN, como uno a las 11,34 horas con epcicentro en Alhendín de 4,2; y otro a las 10,53 horas con magnitud de 4 y epicentro en Churriana de la Vega.

Según la información del IGN, otras réplicas con cálculos ya revisados han tenido lugar en Alhendín (magnitud 2,8) a las 10,43 horas; en Las Gabias (magnitud 2,6) a las 10,47 horas; en Gójar (magnitud 2,9) a las 10,57 horas.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia del terremoto de magnitud 4,7 registrado este martes en Granada y su área metropolitana.

Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.

La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada