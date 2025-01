(AMP.) La ONG Caminando Fronteras denuncia la muerte de 50 migrantes en un cayuco que se dirigía a Canarias

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La activista de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha denunciado en un mensaje en la red social X la muerte de 50 migrantes en un cayuco que se dirigía a Canarias, después de trece días de "angustiosa" travesía.

"Tragedia. Mueren cincuenta personas en un cayuco que se dirigía a las islas Canarias, cuarenta y cuatro de las víctimas eran paquistaníes. Pasaron trece días de angustiosa travesía sin que llegará el rescate", ha señalado Maleno.

Asimismo, fuentes de la ONG Caminando Fronteras han detallado a Europa Press que se trata de un cayuco con al menos 86 personas que salieron el día 2 de Mauritania, entre ellas 66 paquistaníes. En esta misma línea, han añadido que Marruecos rescató este miércoles a 36 personas vivas, entre las que había 22 paquistaníes y al menos una adolescente. Si bien, han matizado que no disponen de datos con desglose de mujeres e infancia.

"Dimos alerta hace seis días a todos los países que comparten aguas de rescate, como marca nuestro protocolo ante una embarcación desaparecida. No tenemos detalles sobre la posición de rescate, sabemos que fue rescatada por Marruecos. Hemos tenido acceso a las familias y supervivientes", han asegurado.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este jueves su pesar por este naufragio en aguas del Atlántico. Así, ha subrayado que "no se puede ser solo testigos" de la situación migratoria actual, y ha instado al Gobierno central y la Unión Europa (UE) a actuar y "no" seguir "de espaldas a este drama humanitario" porque el Atlántico, puntualizó, "no puede seguir siendo el cementerio" de África.

Por otro lado, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la secretaria general de los 'morados', Ione Belarra, se han preguntado en un mensaje en la misma red social cómo se abordaría esta tragedia si fueran "personas blancas".

"Han muerto cincuenta personas en el mar tras 13 días sin que llegase el rescate. ¿Habría ocurrido igual si fueran personas blancas? El racismo y la violencia institucional matan. Las fronteras deben ser lugares de acogida, no de violación de Derechos Humanos y muerte", ha subrayado Montero.

Asimismo, Belarra ha criticado que continúen las muertes "totalmente evitables" en las fronteras, "mientras se extiende el racismo más salvaje por toda Europa". "Pensemos, ¿cómo se abordaría esta tragedia inefable si fueran personas blancas? Basta ya", ha agregado.

Un total de 63.970 inmigrantes han llegado a España de forma irregular en 2024, lo que supone un incremento del 12,5% más que el año anterior cuando arribaron 56.852 personas. Por su parte, a Canarias han llegado 46.843 personas, superando 2023, con 39.910, e incluso a 2006, con la conocida 'crisis de los cayucos' (31.678).