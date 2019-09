Angelina Jolie habla por primera vez de su peor etapa personal

Actualizado 28/08/2019 9:27:36 CET

Angelina Jolie en la D23 Expo 2019 - GETTY IMAGES / FRAZER HARRISON

Angelina Jolie vuelve a la pantalla grande pisando fuerte y de la mano de Disney. La actriz llevaba desde 2015 sin meterse en el papel de algún peronaje, siendo su ultima interpretación en la película Frente al mar, que también se encargó de dirigir. Pero, que haya decidido estar cuatro años apartada de la gran pantalla no significa que haya abandonado el cine. Jolie ha estado participando en la producción de diversas películas, como Primero mataron a mi padre o El pan de la guerra durante los últimos años.

Ahora, Disney está a punto de lanza Maléfica: Dueña del mal, una secuela de la película con el mismo nombre estrenada en 2014, donde volvemos a ver a Jolie en el papel protagónico. Además, la actriz ha fichado por Marvel (que como es de Disney todo queda en familia), para participar en una de las nuevas producciones de la franquicia de superhéroes, Eternals, donde Angelina encarnará a uno de los personajes más poderosos de la cinta.

Durante el pasado fin de semana, se ha celebrado la exposición de Disney D23, un evento que se organiza cada dos años en el que Disney hace una presentación de todo lo que va a suceder en la compañía en los próximos años. Como parte del evento, Marvel presentó nuevo contenido sobre la Fase 4 de su universo y Angelina Jolie participó en la presentación. La actriz dio unas duras declaraciones sobre lo difíciles que han sido sus últimos años y lo agradecida que está a Disney por dejarle encarnar a personajes tan fuertes.

"Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, no he me sentido con la suficiente fuerza. Pero hay algo que, cuando no te sientes fuerte, te hace seguir adelante", ha explicado la actriz. Jolie pidió el divorcio a Brad Pitt en el año 2016, después de once años de matrimonio y seis hijos en común. Esta ha sido una de las etapas más duras de la actriz, ya que las negociaciones sobre la custodia de los niños y la separación de vienes han sido largas y tormentosas, llegando la relación de la pareja a deteriorarse aún más de lo que ya estaba. Pero, según confirma la actriz, está recuperando la fuerza y saliendo del duro bache de los últimos años.

"Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de interpretar este tipo de personajes, que me hacen sacar toda la fortaleza que tengo y me recuerdan que yo también puedo ser fuerte", comenta la actriz a los medios de comunicación del evento. "A veces te sientes deprimida y tienes que levantarte. Ahora mismo, estoy entrenándome duro para poder interpretar a Thena (su personaje en 'Eternals') y ella es muy positiva... tan saludable y tan agresiva que a veces pienso 'esto no va a funcionar'. Pero tienes que seguir y presionarte para hacerlo", finaliza la actriz. pronto podremos disfrutar nuevamente de ella en la gran pantalla con Maléfica: Dueña del mal, el 18 de octubre en cines.