Antena 3 Internacional y atresplayer ofrecen una cobertura especial del 23J para los españoles en el extranjero

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ofrecerá el próximo domingo 23 de julio, día de las elecciones generales, una programación especial a través de Antena 3 Internacional y atresplayer con programas informativos en directo, además de una cobertura completa en torno a esta jornada que se podrá seguir desde cualquier parte del mundo. Una apuesta por la actualidad en Atresmedia Internacional que "se ha ganado un lugar destacado para todos aquellos que, fuera de España, se han interesados en seguir la campaña electoral", según destaca el grupo.

Cerca de 2,35 millones de españoles con derecho a voto residen en el extranjero. Para ellos, Antena 3 Internacional llevará a cabo un amplio seguimiento con boletines durante todo el día, así como el programa especial que presentará Vicente Vallés, a partir de las 11:45 AM (México). Además, para analizar los resultados del recuento de votos, 'Antena 3 Noticias' contará con Iván Redondo, Chema Crespo, Carmen Morodo, Pilar Velasco y José Manuel García-Margallo y habrá conexiones en directo con puntos de interés de toda España, de la mano de la tecnología más novedosa para el seguimiento informativo.

Por otra parte, a través de atresplayer, además de la programación de Antena 3 Internacional, la plataforma de vídeo de Atresmedia también ofrecerá la cobertura que ha preparado laSexta, cadena referente en este tipo de eventos informativos en directo.

Además de 'laSexta Noticias', que desplegará a sus equipos en localizaciones clave del país, Antonio García Ferreras se pone al frente de 'ARV Objetivo La Moncloa' y, junto a Ana Pastor, estará pendiente de todo lo que suceda para ofrecer los primeros resultados. A partir de la noche electoral, el análisis correrá a cargo del equipo integrado por los politólogos Sandra León y Pablo Simón y los analistas Ignacio Escolar, Manuel Cobo, Angélica Rubio y Marta García Aller, entre otros.

HORARIOS DE EMISIÓN:

ELECCIONES A3

ESPAÑA y EUROPA: 19:45h

UK y PORTUGAL: 18:45h

MX 11:45h AM | COL 12:45h PM | VEN y CHL 13:45h | ARG 14:45h

EE. UU. 13:45h ET / 10:45h PT

ELECCIONES LASEXTA

ESPAÑA y EUROPA: 18:15h

UK y PORTUGAL: 17:15h

MX 10:15h AM | COL 11:15h AM | VEN y CHL 12:15 AM | ARG 13:15h

EE.UU. 12:15h ET / 9:15h PT