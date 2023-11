Aragonès comparte con el Papa la necesidad de "soluciones diplomáticas" en el conflicto Israel-Gaza

El presidente le traslada los actos programados por el milenario de la Abadia de Montserrat en 2025



BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado que durante la audiencia con el Papa Francisco este lunes en el Vaticano han conversado sobre la situación de guerra en Israel y Gaza, en sus palabras, y han compartido "la necesidad de avanzar hacia soluciones diplomáticas que garanticen el derecho a la vida y el derecho a la libertad de todas las personas y de todos los pueblos".

Así lo ha dicho Aragonès en declaraciones a periodistas tras reunirse con el Papa durante 40 minutos en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico, en la que han tratado diferentes cuestiones de actualidad y cuestiones "que tienen impacto en la historia presente".

El presidente ha tachado el encuentro de "muy amable" y ha agradecido al Papa su amabilidad y su disponibilidad para escuchar sus posicionamientos.

"CUESTIONES QUE INTERESAN A LAS PERSONAS"

Preguntado por si el Papa ha mostrado interés por la situación política española y por la amnistía, Aragonès ha asegurado que el Papa "tiene interés en todo lo que son cuestiones que interesan a las personas".

Asimismo, el presidente ha explicado que le ha trasladado su aportación para intentar encontrar "soluciones allá donde hay conflictos".

Ha añadido que la opinión que tenga el Papa al respecto "la expresará él mismo" porque él no es quien debe hacerlo en boca suya, en sus palabras.

Aragonès también le ha trasladado medidas que está llevando a cabo el Govern en el ámbito de las políticas sociales y el educativo como la gratuidad de 0 a 3 años para "garantizar el acceso en este ámbito educativo a todos los niños, independientemente de la situación económica de sus familias".

También le ha expresado la "importancia de la escuela como herramienta para la igualdad de condiciones", juntamente con las políticas de vivienda y las políticas de acogida e integración de la inmigración.

MILENARIO DE LA ABADÍA DE MONTSERRAT

En cuanto al milenario de la Abadia de Montserrat en 2025, Aragonès ha trasladado al Papa todos los actos que se están preparando y que será "un gran evento por la importancia que tiene Montserrat para el conjunto de la ciudadanía de Cataluña" y para la comunidad católica catalana.

"Evidentemente, Cataluña estaría muy honrada de su visita. Yo se la he puesto a disposición pero, en todo caso, es el Papa quien define la agenda de sus viajes internacionales", ha señalado.

OBSEQUIOS

El presidente ha regalado al Papa Francisco un Sant Jordi de plata, reproducción de la escultura articulada que se ubica en la capilla del Palau de la Generalitat, junto con la obra 'Canigó' de Jacint Verdaguer y la 'Obra completa. Poesia i Teatre' de Joan Maragall.

También le ha regalado el libro 'Gràcies. El cant espiritual de Joan Maragall' con fotografías de Joan Guerrero, dentro de una bolsa 'Made in CIRE', hecha por un centro penitenciario del proyecto del Centre de Iniciatives per la Reinserció.

Después de entregarle los obsequios institucionales, el presidente también le ha dado al Papa una camiseta del San Lorenzo de Almagro firmada por sus jugadores, por encargo de la comunidad argentina de Cataluña, informan fuentes del Govern a Europa Press.