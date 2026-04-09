Argentina.- Activistas de España y Argentina abordarán los desafíos del transfeminismo en un acto el 17 de abril en Palma

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre Flassaders de Palma acogerá el viernes 17 de abril (18.30 horas) el encuentro 'Memoria, identidad y disputa: claves transfeministas para una ciudadanía transformadora', un espacio de reflexión política y social que reunirá a activistas trans para abordar los desafíos del movimiento transfeminista.

El evento pondrá el foco en la memoria histórica, la identidad y la disputa política como "herramientas fundamentales para la construcción de una ciudadanía crítica y transformadora", ha señalado en una nota de prensa Podemos Palma, organizador del acto junto con Redsistencia.

Así, a través de bloques temáticos, se expondrán conexiones entre las luchas históricas y las estrategias contemporáneas frente al auge de discursos de odio y el avance de la ultraderecha.

Los participantes en el encuentro serán la investigadora del Archivo de la Memoria Trans de Argentina Belén Correa; la dirigente social y exdirectora nacional del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Ornella Infante; la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé; la activista y miembro de Redsistencia Vanesa Cufre; y la regidora de Podemos en Palma, Lucía Muñoz.

El programa se estructurará en tres bloques, el primero de los cuales abordará la construcción de las identidades trans y las redes de resistencia frente al fascismo desde una perspectiva histórica.

El segundo se centrará en la acción política transfeminista, incorporando una mirada antirracista e interseccional que trascienda la mera visibilización, mientras que el tercero analizará el papel de los medios de comunicación, la desinformación y los discursos de odio.

El encuentro concluirá con un espacio abierto de diálogo entre las ponentes y el público, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y la participación activa.