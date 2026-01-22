Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

-- 10.00 horas: En Madrid, la Primera Dama de Buenos Aires (Argentina), María Belén Ludueña, visita una sede del Banco del Bebé de la Fundación Madrina (Plaza San Amaro, 4).

-- 11.30 horas: En Madrid, presentación del estudio "Alojamiento de estudiantes y captación internacional 2025", de ICEX y EDUESPAÑA. En FITUR Lingua y en el canal de youtube de FITUR.

-- 11.30 horas: En Madrid, Federación de Enseñanza de CCOO presenta el informe "La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud". C/ Albasanz 3, 2ª planta (sala Abogados de Atocha)

-- 11.30 horas: En Madrid, sesión informativa para conocer las claves de la Ley Europea de Accesibilidad y el papel del Centro Europeo de Accesibilidad (#AccessibleEU). En el HUB Por Talento Digital de Fundación ONCE (C/Fray Luis de León, 11)

-- 12.00 horas: En Madrid, ASDAE convoca a los medios de comunicación al Foro CAE 2026 por el tercer aniversario del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). En el Ministerio de Industria y Turismo (Complejo del Paseo de la Castellana, 160-162. Sala A).

-- 13.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes del World Pride Barcelona, en la sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 15.00 horas: En Madrid, presentación del VIII Centenario de la Catedral de Toledo en FITUR 2026. En el stand Turespaña de FITUR, en Ifema.

-- 17.15 horas: En Madrid, el Museo de Israel inaugurará una muestra dedicada al Gran Rollo de Isaías en su totalidad, único manuscrito bíblico completo conservado entre los Rollos hallados en el mar Muerto. En FITUR, en el stand de Israel. En Ifema (Pabellón 4-4C05).