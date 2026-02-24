Fundación Dinópolis participa en una investigación sobre flores diminutas en Argentina asociadas a un dinosaurio gigante. - FUNDACIÓN DINÓPOLIS

TERUEL 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una investigación científica liderada por investigadores argentinos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio-CONICET y en la que ha participado la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, describe un nuevo género y especie de flores de muy pequeño tamaño, entre 6 y 9 milímetros de diámetro, encontradas en el yacimiento La Flecha, en la Patagonia, del que también proceden los fósiles del dinosaurio saurópodo gigante 'Patagotitan mayorum'.

A este nuevo tipo de flores se le ha dado el nombre de Patagoflora minima, en donde 'Patagoflora' proviene de Patagonia y de flor, mientras que 'minima' indica su diminuto tamaño, siendo un juego de palabras que resalta la diferencia abismal de dimensiones entre esta pequeña flor y el enorme saurópodo encontrado en el mismo yacimiento, ha informado la Fundación Dinópolis.

El artículo ha sido publicado en la revista científica 'Cretaceous Research' y es desarrollado por los investigadores paleobotánicos Giovanni Nunes, Ignacio Escapa y Rubén Cúneo, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio-CONICET en Argentina; María Gandolfo, de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos; y por Luis Miguel Sender, de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

Este investigador participó en el desarrollo de las excavaciones, en la preparación de los fósiles y en el estudio de los restos de plantas del yacimiento La Flecha.

La relevancia de este hallazgo se incrementa, además, debido a que son muy pocos los yacimientos paleontológicos en el mundo en los que se puedan encontrar juntos restos de dinosaurios y fósiles de flores. Ello es debido a la extrema fragilidad de estas estructuras que hace que sean muy difíciles de fosilizar.

Además, estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de toda Sudamérica, y de los mejor datados del antiguo continente Gondwana hasta la fecha, con una edad de 101 millones de años.

En la investigación, estas flores se comparan con otras de la misma edad geológica encontradas en yacimientos de todo el mundo, que también tienen un abundante y variado registro de angiospermas.

Plantas con flores de esta edad geológica se han hallado en varios yacimientos de la provincia de Teruel, que también constituye una zona de especial relevancia para el estudio de la evolución de las angiospermas en el planeta.