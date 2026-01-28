Los gobernadores de la Patagonia argentina piden la Emergencia Ígnea nacional con 230.000 hectáreas quemadas

Archivo - Vista satelital del humo elevado por una serie de incendios en la Patagonia - Europa Press/Contacto/NASA Earth - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los gobernadores de las provincias argentinas de la Patagonia han solicitado al Congreso este martes la Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, alegando haberlo hecho ellos mismos a nivel regional en octubre de 2025 y frente a lo que han descrito como un escenario climático "extremadamente adverso" y "la sequía más severa desde 1965", un panorama que se ha traducido sobre el terreno en casi 230.000 hectáreas calcinadas.

"Junto a los gobernadores de la Patagonia, solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores", ha anunciado el gobernador de Chubut, Nacho Torres, difundiendo en redes sociales un extracto de una videoconferencia conjunta con dirigentes y representantes de las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz.

Con todo, Torres ha defendido que la magnitud de los incendios "exige herramientas excepcionales". "Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional", ha agregado.

En esta línea, ha argumentado que "la Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones", por lo que ha pedido "a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige".

La meridional región sudamericana ha hecho frente en los últimos meses a devastadores incendios que han calcinado cientos de miles de hectáreas. En concreto, en el lado argentino el fuego ha quemado, según los datos expuestos en la videoconferencia de los gobernadores, 229.700 hectáreas: 168.000 en La Pampa, 45.000 en Chubut, 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén y 700 en Santa Cruz.