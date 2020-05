Argentina.- El parricida de Villalba (Madrid), que tenía antecedentes violentos, pasará mañana a disposición judicial

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 43 años y origen argentino detenido ayer por supuestamente matar a puñaladas a su padre, de 83 años, en su domicilio de Collado Villalba, pasará previsiblemente mañana miércoles a disposición judicial, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El suceso tuvo lugar en la calle Camino de la Fonda número 11, en la urbanización La Balconada de la localidad. Ayer sobre las 11 horas, una mujer de 80 años ha avisado a la Guardia Civil porque su hijo Martín no le dejaba entrar en su casa, temiendo que algo podía haberle pasado a su marido, Germán. Los agentes llegaron al lugar y el hijo les dijo que allí no estaba su padre.

Pero, tras incurrir en contradicciones y seguir "muy nervioso", los agentes lograron convencerle y entraron en la vivienda, donde hallaron el cuerpo sin vida de Germán. Poco después, los sanitarios del SUMMA confirmaron que había fallecido por varias heridas de arma blanca, indicó a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Por su parte, los Bomberos de la Comunidad se encargaron de reducir a un perro grande y de raza peligrosa que vivía también en la casa y que estaba muy agitado, ya que pudo haber intentado proteger la padre de la agresión. Después de media hora, lograron atraparle con un lazo. Fue trasladado a una protectora de animales.

Tras la llegada del juez, se procedió al levantamiento del cadáver, que llevaba varias horas muerto, por lo que el homicidio pudo haberse producido la noche del domingo al lunes. El cuerpo fue trasladado al tanatorio de Collado Villalba, donde le están practicando la autopsia.

El hijo del fallecido fue detenido como presunto autor de la muerte y mañana pasará a disposición judicial tras pasar los oportunos interrogatorios de los agentes. El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Madrid investiga ahora cuál fue el motivo del homicidio y del ensañamiento, ya que el cadáver tenía más de una decena de puñaladas. De momento, los agentes han encontrado en la vivienda el arma del crimen, un cuchillo de la casa, han informado a Europa Press fuentes policiales.

No es la primera vez que había protagonizado sucesos violentos aunque no hasta el punto de matar. En marzo agredió a su madre, con la que tenía continuas dispuestas. Además, no se descarta que el presunto asesino sufriera un brote psicótico, ya que padecía algún trastorno mental por el que se estaba medicando y tuvo que ser ingresado. También se investiga si era consumidor habitual de drogas, ya que tienen antecedentes por tenencia de drogas, además de por violencia de género.