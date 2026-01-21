La primera dama de la Ciudad de Buenos Aires visita este jueves una sede del Banco del Bebé de la Fundación Madrina

La primera dama de Buenos Aires visita este jueves una la sede del Banco del Bebé de la Fundación Madrina - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina organiza este jueves día 22 una jornada solidaria para familias vulnerables en su sede del Banco del Bebé de la capital, una jornada que contará con la presencia de María Belén Ludueña, primera dama de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

El acto tendrá lugar a partir de las 10 horas en la sede ubicada en el número 4 de la Plaza San Amaro, donde se llevará a cabo un reparto masivo de alimentos básicos y ropa de abrigo, recursos vitales para paliar las bajas temperaturas y la precariedad económica que afecta a cientos de familias atendidas por la Fundación.

En esta jornada María Belén Ludueña, esposa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, conocerá el funcionamiento de la entidad de la mano del director de Formación de la Fundación, Rafael Ariza, y del presidente fundador de Fundación Madrina, Conrado Giménez, así como de voluntarios, trabajadores y madres y niños usuarias.

La visita de Ludueña subraya "el compromiso internacional en la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a la maternidad vulnerable", ha explicado la Fundación Madrina en un comunicado. Según ha destacado, su perfil profesional como abogada y comunicadora aporta una visión integral a las problemáticas sociales, convirtiéndola en un altavoz fundamental para las madres que luchan por sacar adelante a sus hijos en entornos de vulnerabilidad extrema.