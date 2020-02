Argentina.- PSOE ve disparatado el coste de 260 euros por cada sacrificio de cotorra en Madrid, cuando en plan anterior salía por 50

Publicado 12/02/2020 14:29:48 CET

Alertan de posible dejación de responsabilidades al dejar el método de sacrificio en manos de la empresa adjudicataria

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista considera "disparatado" el coste de 260 euros por cada sacrificio de cotorras argentinas dentro del plan anunciado por el Gobierno, sobre todo porque, como ha recordado el portavoz del PSOE de Medio Ambiente, Alfredo González, se rechazó en 2017 en el marco de la Mesa del Árbol un plan similar por ser excesivamente caro, a 50 euros por ejemplar.

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el expediente de contratación para la ejecución del plan para reducir los ejemplares de cotorras en la capital por 3 millones de euros. La disminución de esta especie invasora comenzará en octubre, durará 23 meses y con ella se pasará de 13.000 ejemplares a 1.300.

Alfredo González ha destacado que cuando el Gobierno municipal anunció el plan, el pasado septiembre, mencionó un coste estimado de 100.000 euros, "una cifra que es 30 veces inferior a la que hoy anuncia y que refleja dos cosas: la improvisación de entonces o lo disparatado de ahora".

Para el portavoz socialista en Medio Ambiente, tampoco es admisible que el área dirigida por Borja Carabante deje en manos de la empresa adjudicataria el método de sacrificio. "El Ayuntamiento está haciendo dejación de responsabilidades porque su deber es garantizar el cumplimiento de las normas de sacrificio ético y bienestar animal", ha añadido.

"No se puede dejar un tema tan serio como éste a la declaración de una empresa a la que no se le va a poder controlar in situ. El Ayuntamiento es quien debe fijar los criterios", ha reclamado porque, de no hacerse así, "es posible que la empresa elija el método más barato, aunque se incumpla la normativa ética de sacrificio animal".

Además ha criticado que el Ayuntamiento anuncie el plan de control de la plaga de cotorra argentina en septiembre de 2019 pero "tarde más de un año en ponerlo en marcha". "Es como si la única urgencia para atajar este problema fuera la electoral, para que finalice a las puertas de la precampaña", ha sugerido.