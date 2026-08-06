Arranca el rodaje de la película 'Lorca' de Fernando Franco, que pasará por Granada, Madrid y Soria

La película 'Lorca' de Fernando Franco - NIETE

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva película de Fernando Franco, 'Lorca', ha comenzado su rodaje en la ciudad de Granada, aunque durante seis semanas pasará por distintas localizaciones como Madrid y Soria.

Así, esta cinta dirigida por el ganador del Goya a la Mejor Dirección Novel y director de títulos como 'La herida', 'La consagración de la primavera', 'Subsuelo' y 'La luz', cuenta con guion a cargo de Fernando Navarro, nominado en dos ocasiones al Goya por 'Verónica' y 'Orígenes secretos'.

La película reconstruye las últimas semanas de la vida de Federico García Lorca, desde su huida de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil española hasta su fusilamiento en Granada, y está protagonizada por Nacho Sánchez. Completan el reparto Francesco Carril, Stéphanie Magnin, Puchi Lagarde y Pepo Oliva, entre otros.

Actualmente, el rodaje se desarrolla en algunas de las localizaciones más reconocibles de Granada, como el Albaicín, la Huerta de San Vicente --escenario natural donde tuvieron lugar los hechos--, además de otras zonas del centro histórico y los alrededores de la ciudad.