Arzobispo de Madrid reivindica a la patrona como "refugio de esperanza": "No entendemos Madrid sin la Almudena"

El Papa León XIV durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educac - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

Subraya la importancia de la fe como encuentro "entre personas de muchos lugares" y "espacio de sanación"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha reivindicado este lunes ante el Papa León XIV a la patrona de la capital, la Virgen de la Almudena, como "refugio de fe y esperanza" y es que ha afirmado que no se entiende Madrid sin su virgen que aparece "cuando las murallas caen y la paz se abre camino".

Lo ha hecho ante el Papa León XIV, con quien ha presidido una oración y una ofrenda floral a la patrona de la capital en la catedral homónima, en el marco de la visita del pontífice a España, que ya va por su tercera jornada. Desde el lugar, el cardenal arzobispo ha reivindicado la fe como encuentro "entre culturas y personas venidas de muchos lugares", así como "espacio de sanación, consuelo y esperanza".

"Junto a los seminaristas de nuestras diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe; junto a representantes de la vida consagrada, especialmente de la vida contemplativa, que hoy han salido de sus conventos para acompañarnos en esta oración; junto a Su Majestad la Reina Sofía, a las autoridades que nos acompañan y, en nombre de todos, al cabildo de esta catedral, queremos ponernos en las manos de María, la Virgen de la Almudena, y poner también su ministerio petrino en el regazo de la Madre, patrona de esta diócesis y de toda la provincia eclesiástica", ha afirmado ante León XIV.

Así, ha subrayado que la Virgen de la Almudena habla de esta tierra, de su historia y de su tradición. "Habla del encuentro entre culturas y de personas venidas de muchos lugares. Habla de cómo la fe ha sido, tantas veces, espacio de búsqueda, de sanación, de consuelo y de esperanza", ha afirmado.

También considera que habla de cómo está ciudad, "que ha conocido el miedo", ha sentido también la protección serena de la Madre. Ha recordado el arzobispo que el nombre de Almudena proviene del árabe al-mudayna: "ciudadela" o "fortaleza".

"Y quizá ahí encontramos una de las imágenes más hondas de María para los cristianos de Madrid: refugio de la fe, custodia de la esperanza y aliento de nuestro impulso misionero", ha reivindicado.

Al hilo, ha aseverado que cuenta la tradición que, en tiempos de la reconquista y de la repoblación cristiana, cuando el pueblo buscaba la imagen escondida siglos atrás para protegerla de la invasión, María apareció entre los muros con dos velas encendidas y "desde entonces acompaña maternalmente el camino de esta Iglesia".

"No entendemos Madrid sin la Almudena. Sin la Madre que aparece cuando caen los muros que creíamos firmes. Ella permaneció oculta en la muralla que protegía la ciudad en tiempos de guerra y persecución, y apareció precisamente cuando era buscada: cuando el muro se derrumbó junto al lugar donde hoy se levanta esta catedral", ha afirmado el José Cobo.

También ha puesto el foco en que hoy existen murallas que no se ven, "distancias, miedos, soledades, indiferencias" y muchos siguen anhelando, aun sin saberlo, "la luz que la fe puede ofrecer".

"Mirar a la Virgen de la Almudena nos invita a descubrir que María aparece cuando las murallas caen, cuando la paz se abre camino y cuando el encuentro vence a la violencia. Ella sigue alentando a esta Iglesia a construir comunidades capaces de derribar barreras y abrir caminos de fraternidad", ha apostillado.

Además, ha recordado que hace 32 años otro Papa, Juan Pablo II, llegó a esta catedral para consagrarla ya que fue "soñada durante siglos y terminada hace apenas unas décadas como casa de los cristianos y templo de Dios bajo la mirada de la Virgen de la Almudena"

José Cobo ha agradecido al Papa por "confirmarles en la fe y ayudarles amirar más alto" para aprender también a mirarse "mejor entre ellos". "Que María, Nuestra Señora de la Almudena, nos ayude a responder con generosidad a las vocaciones recibidas y a decir "sí" al Señor. Que nos enseñe a converger hacia el Evangelio desde los distintos caminos que forman parte de nuestra historia. Que siga siendo para nosotros Madre de la paz y de la esperanza", ha apostillado.

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