Los astronautas de la misión Artemis II reciben una última sesión informativa y se colocan sus trajes espaciales

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MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Los astronautas que viajarán en la misión Artemis II han recibido una última sesión informativa sobre las condiciones meteorológicas del lanzamiento y se han colocado sus trajes espaciales en las instalaciones para la tripulación de astronautas del Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida (EEUU), según ha informado la agencia espacial estadounidense.

En concreto, el comandante, Reid Wiseman; el piloto, Victor Glover; la especialista de misión, Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, han recibido junto a los equipos de misión la actualización meteorológica a las 12:40 hora local (18:40 hora española) sobre las condiciones en la plataforma de lanzamiento 39B, las zonas de recuperación circundantes y los posibles puntos de aborto a lo largo de la trayectoria de vuelo.

De esta manera, conocen ya los últimos datos sobre la velocidad del viento, las precipitaciones, el riesgo de rayos y el estado del mar para posibles contingencias de amerizaje, "lo que garantiza que se cumplan todos los criterios de seguridad antes de proceder con las operaciones de lanzamiento". "Un pronóstico meteorológico preciso es fundamental para proteger a la tripulación y el equipo, ya que incluso cambios mínimos pueden afectar las decisiones de la cuenta regresiva y la dinámica del vuelo", ha destacado la agencia espacial.

A las 13:15 hora local (19:15 hora española) se han colocado sus trajes espaciales --de color naranja brillante-- dentro de las instalaciones de la tripulación de astronautas del Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong con la ayuda de un equipo de técnicos. Al respecto, la NASA ha recordado que éstos incorporan "numerosas mejoras" con respecto a los utilizados en el transbordador espacial.

Entre otras cuestiones, la capa exterior es ignífuga y cuentan con una cremallera más resistente que permite a los astronautas ponerse el traje rápidamente. Además, un sistema de gestión térmica mejorado les ayuda a mantenerse frescos y secos; un casco más ligero y resistente mejora la comodidad y la comunicación, y los guantes son más duraderos y compatibles con pantallas táctiles. Asimismo, unas botas con mejor ajuste también ofrecen protección en caso de incendio y permiten al astronauta moverse con mayor agilidad.

Durante la preparación del equipo, los equipos comprueban si hay fugas y se aseguran de que todos los sistemas de soporte vital conectados, incluidos el aire y la energía, funcionen correctamente antes del traslado de la tripulación al Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Al margen de ello, la NASA ha informado que a las 12:51 hora local (18:51 de España) todas las etapas criogénicas del cohete SLS (Space Launch System) habían pasado al modo de reabastecimiento. Esto incluye la etapa central y la etapa superior del SLS, lo que garantiza que tanto los tanques de hidrógeno líquido como los de oxígeno líquido se mantengan en niveles óptimos para el vuelo.

La misión Artemis II llevará a los cuatro astronautas en una misión de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso tras más de 50 años. El vuelo, que durará aproximadamente diez días, será el primero tripulado del programa Artemis.

Según la planificación actual, el despegue del cohete SLS está previsto para este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy. La ventana de lanzamiento se abre a las 18:24 (hora local de Florida), lo que corresponde a las 00:24 de la madrugada del 2 de abril en España peninsular.

Si el lanzamiento no se produce en la primera fecha prevista, el resto de oportunidades de lanzamiento en este mes (en horario de verano centroeuropeo) tendrán lugar los días 3 de abril a la 01:22 horas; el 4 de abril a las 02:00 horas; el 5 de abril a las 02:53 horas; el 6 de abril a las 03:40 horas o el 7 de abril a las 04:36.

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