Las autoridades colombianas y australianas detienen en Antioquia (Colombia) a un líder narcotraficante australiano-iraní

Agentes de Policía detienen en Antioquia, Colombia, al australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, alias 'Ash' - MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA EN X

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Colombia ha anunciado este jueves el arresto "con fines de extradición" del australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, alias 'Ash', realizado en colaboración con la Policía Federal de Australia, que buscaba al detenido por narcotráfico y blanqueo de capitales.

"La Policía de Colombia con el apoyo de la Policía Federal de Australia ha materializado la retención con fines de extradición de alias 'Ash', ciudadano australiano-iraní requerido mediante Notificación Roja de la Interpol por tráfico de drogas y lavado de activos", ha anunciado en redes la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía colombiana.

Los agentes han logrado detener al sospechoso en el hospital de Copacabana, en Antioquia, cuando intentaba abandonar el centro al que había acudido para recibir "atención médica tras resultar herido por arma de fuego", ha señalado el cuerpo, que apunta a que está trabajando en la verificación de estos hechos.

"Alias 'Ash' sería un presunto cabecilla de una red criminal transnacional vinculada al narcotráfico y lavado de activos", ha indicado la Policía colombiana, que ha informado de que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía "a la espera de los trámites administrativos para su extradición".

Según ha señalado en redes el Ministerio de Defensa de Colombia, Arash Ebrahimi Far "permanecía oculto en Colombia desde diciembre de 2018 y presuntamente continuaba dirigiendo operaciones de su estructura criminal".

"Con este resultado fortalecemos la cooperación internacional y contribuimos a desarticular las redes transnacionales dedicadas al narcotráfico y lavado de activos, reafirmando que Colombia no es refugio para quienes son requeridos por la justicia internacional", ha remarcado, a su vez, la Policía colombiana.