El Ayuntamiento y CEAPI premian a Luis Amodio, Juan Antonio Pérez Simón y Paula Quinteros

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), se ha celebrado este martes en Casa de América (Madrid). Durante el acto, presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, se ha hecho entrega del reconocimiento a Luis Amodio, presidente de OHLA, Paula Quinteros, editora y CEO de The Objective, y Juan Antonio Pérez Simón, empresario y coleccionista de arte.

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer a personalidades e iniciativas empresariales, culturales y periodísticas que han contribuido a estrechar los lazos de Madrid con Iberoamérica en diferentes ámbitos. En esta ocasión, el premio se ha concedido en las categorías empresarial, cultural y de la comunicación.

Durante la ceremonia, el alcalde de Madrid destacó, tal y “como decía Mario Vargas Llosa, Madrid es la ciudad de todos, donde cabemos todos. Y, especialmente, a los que vienen del otro lado del océano. Somos la capital de Iberoamérica”.

Además, declaró que “de ese acrónimo que es CEAPI -Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica-, la alianza es la palabra que más define a su presidenta, Núria Vilanova, en estos tiempos hay que saber crear alianza, tejer lazos entre la región, y por eso le estamos tan profundamente agradecidos desde el Ayuntamiento de Madrid”.

Por último, el alcalde mostró “el agradecimiento de la ciudad de Madrid a todos los premiados, que visibilizan con su trabajo ese compromiso que tenemos con Iberoamérica”.

Por su parte, la presidenta de CEAPI señaló que “Madrid es hoy el gran punto de encuentro entre Europa e Iberoamérica, un espacio donde convergen el talento, la innovación y la diversidad cultural que nos une a ambos lados del Atlántico. Luis, Juan Antonio y Paula representan lo mejor del espíritu iberoamericano: compromiso, visión y capacidad para construir puentes entre culturas y sectores. Su trabajo nos inspira a seguir impulsando este espacio común por el que CEAPI lleva trabajando más de una década”.

En la categoría empresarial el premio recayó en el empresario mexicano Luis Amodio, presidente de OHLA, en reconocimiento a su papel clave en la transformación urbanística y económica de Madrid. Amodio ha impulsado proyectos emblemáticos que han consolidado la imagen de la capital como metrópoli global y polo de atracción para la inversión internacional. El empresario declaró que “recibir el Premio Madrid, Capital de Iberoamérica a la iniciativa empresarial tiene para mí un valor profundamente simbólico y emocional. Agradezco al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) por esta distinción, al Ayuntamiento de Madrid por su respaldo y al alcalde José Luis Martínez-Almeida por su firme compromiso con el desarrollo económico y social de esta ciudad. Me gustaría también destacar Madrid no solo es la capital de España, es también un puente vivo entre Europa e Hispanoamérica. Un lugar donde las ideas, las inversiones y los proyectos encuentran tierra fértil para crecer”.

Juan Luis Cebrián, presidente de Janlison S.L., pronunció la laudatio de Luis Amodio.

En la categoría cultural, el galardón fue para Juan Antonio Pérez Simón, empresario y coleccionista de arte con nacionalidad española y mexicana, por sus aportaciones al patrimonio cultural de la ciudad y su empeño en acercar a Madrid una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Pérez Simón subrayó: "me siento muy honrado al recibir este reconocimiento, que fortalece mi intención de compartir con el mayor público que sea posible mi pasión por el arte. Espero también que este reconocimiento comprometa a mi familia a continuar con el sueño que me ha impulsado desde niño".

Almudena Maíllo, concejala de Turismo y San Blas Canillejas del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCI), tuvo a su cargo la laudatio de Juan Antonio Pérez Simón.

En la categoría de comunicación, el premio distinguió a Paula Quinteros, periodista argentina y española, actual editora y CEO de The Objective, por su contribución a reforzar Madrid como espacio conectado con Iberoamérica y a consolidar el periodismo independiente en español. La periodista señaló que “recibir este reconocimiento en Madrid, la ciudad donde he desarrollado gran parte de mi vida profesional, es un honor que me conmueve y me compromete aún más con la construcción intelectual y democrática del espacio iberoamericano. Este premio reafirma mi compromiso de seguir impulsando medios y empresas independientes, sólidas y con impacto social, que fortalezcan el pensamiento crítico y la cultura democrática”.

Antonio Fernández Galiano, presidente del Consejo Asesor de Atrevia, presentó la laudatio dedicada a Paula Quinteros.

La ceremonia de entrega se desarrolló en un ambiente de reconocimiento y encuentro, donde las trayectorias de los premiados sirvieron como ejemplo del papel que juega Madrid en el ámbito iberoamericano, tanto como lugar de acogida de talento como espacio de proyección internacional.

Por otro lado, queda pendiente la entrega del título póstumo al escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su estrecha vinculación con Madrid, ciudad en la que residió y desarrolló gran parte de su obra durante varias décadas.