El Ayuntamiento estudia una "huella permanente" en la ciudad para León XIV

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la visita apostólica del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta comparecencia informativa, ofrecida por el alcalde de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudia que la visita a la ciudad del Papa León XIV deje una "huella fija permanente", con recuerdo también para Francisco y Benedicto XVI, ha adelantado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Cibeles.

"Estamos estudiando la huella física, estamos trabajando porque obviamente entendemos que un acontecimiento histórico de estas características tiene que tener un reflejo en las calles de Madrid y en estos momentos estamos estudiando diversas alternativas para que Madrid tenga un recuerdo permanente a esta visita del Santo Padre", ha trasladado a los medios de comunicación.

También ha señalado que el Consistorio "está trabajando para que tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco tengan también un recuerdo en la ciudad de Madrid, como lo han tenido todos los papas". Confía en que "en breve" pueda anunciar esos recuerdos en la ciudad.