Bárbara y Andy Muschietti presentan The Flash: "Ezra Miller se está tratando y recuperando de su crisis de salud mental"

- "Quiero destacar a Ezra como persona, porque como compañero es de una generosidad exultante y muy divertido", dice Maribel Verdú

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 16 de junio llega a los cines 'The Flash', la nueva película del Universo DC y la primera protagonizada por el velocista escarlata encarnado por Ezra Miller. El actor que da vida a Barry Allen está desde hace meses retirado de los focos tras verse inmerso en diversos escándalos y polémicas en los últimos años que le obligaron a dar un paso a un lado para priorizar "sus problemas de salud mental", tal y como explican el director del filme, Andy Muschietti, y la productora ejecutiva de la película, su hermana Bárbara Muschietti.

"Son temas que nosotros los tomamos muy seriamente. Ezra habló de su crisis de salud mental. Se está tratando, se está recuperando y hay que hacer un balance. El foco en este momento está en ponerse bien", responde Bárbara Muschietti en una entrevista concedida a Europa Press al ser interrogada por la ausencia de la gran estrella de 'The Flash' en la gira promocional de una película en la que precisamente su actuación está siendo uno de los elementos más aclamados por la crítica.

En agosto del pasado año, el propio actor emitió un comunicado en el que admitía sus "complejos problemas de salud mental", pidió perdón por su comportamiento --que le reportó varios escándalos e incluso ser detenido en varias ocasiones-- y anunció que comenzaba "un tratamiento continuo". "Quiero disculparme con todos aquellos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a vivir una etapa saludable, segura y productiva en mi vida", señaló

Un Miller que en esta película sale airoso del reto de dar vida a varios personajes, las variantes del protagonista, y que para el director es, "sin duda alguna", uno de los mejores intérpretes con los que ha trabajado. "Ezra es un actor brillante, sorprendente y además un comediante excepcional. Yo lo había visto ya un poco en las películas previas donde había interpretado a Flash, a Barry, pero claro... esta película lo tiene a él como centro. Y no solo interpreta a un personaje, sino a dos", dice Muschietti con entusiasmo.

En este sentido, el director destaca la enorme vis cómica del actor estadounidense, un elemento fundamental a la hora de armar el corazón emocional de 'The Flash' y establecer una conexión emocional entre el público y el personaje en el esfuerzo del velocista por viajar en el tiempo para evitar la muerte de su madre que tuvo lugar años atrás.

"El humor para mí es importante por varias razones, pero quizá la más prominente es que te hace identificarte con el personaje más rápido. En una película de dos horas tienes que ir fuerte y rápido en ciertas cosas y la identificación emocional con el personaje a veces se logra a través del humor", expone el cineasta argentino responsable de cintas de terror como las dos entregas de la saga 'It' o 'Mamá'.

MARIBEL VERDÚ: "AMAMOS A EZRA FERVIENTEMENTE"

"Amamos a Ezra, lo amamos fervientemente", apostilla Maribel Verdú, que interpreta a Nora Allen, la madre del protagonista y que se deshace en elogios hacia su compañero de rodaje. "Quiero destacar a Ezra como persona, porque como compañero es de una generosidad exultante y muy divertido. Y bueno, yo es de los mejores actores que he tenido enfrente en mi vida, de verdad", asegura la actriz española que, tras años rechazando proyectos que hubieran supuesto su salto a Hollywood hace más de una década, explica qué encontró en 'The Flash' que le hizo replantearse su postura y dar "el sí" a los Muschietti.

"Con los años me he dado cuenta que no es algo que dependa ni de mi personaje y ni del proyecto. Es el director y la calidad humana que yo vea en ese director lo que me hace meterme en los proyectos", afirma Verdú que, en todo caso, reconoce que esa intuición no es infalible. "A veces me he equivocado, y un director con el que creéis que tal, luego digo, madre mía, de mi vida. Bueno, dos veces en mi vida. No tengo los teléfonos de dos directores con los que he trabajado. Solo dos en mi vida, no está mal, ¿no?", apunta con ironía la ganadora de dos Premios Goya.

"Pero con Andy fue como un rollo, una complicidad... Y sobre todo me hacía reír mucho. Es que... mira, a las mujeres hay que escucharnos y hacernos reír. Con eso ya. Y él hizo las dos cosas", dice exultante Verdú que junto a Miller encabeza un reparto que completan nombres como Sasha Calle como Supergirl, Ben Affleck como Batman/Bruce Wayne, Michael Shannon retomando su papel del villano General Zod, Kiersey Clemons como Iris West, Antje Traue como la letal kryptoniana Faora-UI y Ron Livingston como el padre de Barry Allen.