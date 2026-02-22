Incautadas más de 1,1 toneladas de cocaína en Bolivia

Archivo - Incautación de droga en Bolivia en una imagen de archivo - FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha anunciado la incautación de más de 1,1 toneladas de cocaína en una operación desarrollada en cinco puntos y que ha atacado la producción, la logística y la economía de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

En el departamento de Cochabamba, provincia de Chapare, se intervino una pista clandestina utilizada para el transporte aéreo de droga. Los miembros de las fuerzas de seguridad repelieron un ataque armado y se incautaron de una aeronave, un vehículo y 895 kilogramos de droga, según un comunicado oficial.

Asimismo se han incautado 163 kilogramos de pasta base y clorhidrato de cocaína, más de 2.720 litros de "agua rica", equivalentes aproximadamente a 103 kilogramos de droga en proceso y se han destruido 16 fábricas de elaboración de cocaína.

También se ha desmantelado un laboratorio de cristalización y se han incautado 30 bidones de acetato de etilo, químico esencial para la producción de la droga y se han incautado combustibles y otros insumos utilizados en la fabricación.

El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del Gobierno boliviano ha asegurado que esta operación tiene un impacto de 3,5 millones de dólares (2,9 millones de euros) al narcotráfico. "El Estado actúa con firmeza y resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional", ha resaltado.