Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha asegurado este sábado que los resultados de la última evaluación educativa de la UNESCO sobre el país "duelen y obligan a actuar", al tiempo que ha defendido la descentralización de la gestión escolar frente a las protestas de los sindicatos docentes en las últimas semanas.

"Los resultados de la Unesco, conocidos recientemente, nos duelen y nos obligan a actuar. Nuestros hijos no pueden seguir pagando el precio de una educación deficiente", ha manifestado el mandatario a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento del presidente se produce después de que el ministro boliviano de Educación, Erick Sanjinés, difundiera los datos de dicho informe internacional, que sitúa el rendimiento de los alumnos bolivianos por debajo del promedio latinoamericano en primaria.

Según los indicadores recogidos en la evaluación, apenas el 9 por ciento de los estudiantes bolivianos de sexto de primaria alcanza el nivel mínimo de competencia en matemáticas y solo el 18,5 por ciento lo logra en lectura, mientras que en tercero de primaria las cifras se sitúan en el 35,8 por ciento y en torno al 43 por ciento, respectivamente.

En este contexto de tensión en el seno educativo --con el sector de la docencia pública movilizado contra los planes gubernamentales de descentralización--, Paz ha reivindicado el derecho de las familias a exigir calidad académica por encima de las demandas del sector.

"Los maestros son fundamentales, pero la educación no pertenece a ningún sindicato: pertenece a nuestros niños. Los padres de familia y la sociedad tenemos el derecho de exigir calidad, resultados y oportunidades, por encima de cualquier interés sectorial", ha subrayado.