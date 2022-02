Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

-- Segunda edición de CILPE, la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesas y Española. Tendrá lugar en Brasilia los días 16, 17 y 18 de febrero y podrá seguirse de forma virtual en la web de la OEI (https://bit.ly/CILPE22). Brasil.

-- 09.00 horas: Pleno del Congreso, con preguntas sobre IMV, energía nuclear, Red Natura 2000, Doñana, y educación.

-- 09.00 horas: Continúa el Pleno del Senado, que tratará el Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y el Proyecto de Ley de convivencia universitaria

-- 09,00 horas: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, participa en la presentación de la campaña de impulso del talento intergeneracional 'Aprender de la experiencia', puesta en marcha por la Cámara de Comercio de España y 65ymás. Seguimiento presencial en la sede de la Cámara de Comercio (C/Ribera del Loira, 12) o en streaming.

-- 09,30 horas: KPMG organiza un webinar sobre la importancia de las cuestiones ESG en las compañías.

-- 10,00 horas: Desayuno informativo de San Pablo, en la sede de la Editorial (calle Protasio Gómez, 15).

-- 10,00 horas: INTERPORC, en nombre del sector porcino, colocan una lona gigante en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar el orgullo de la interprofesional por el sector y defender a sus trabajadores. En la Puerta del Sol, en Madrid.

-- 10.00 horas: la Confederación Autismo España presenta 'Haz espacio', una campaña para visibilizar y reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Asperger. Para inscribirse: https://form.typeform.com/to/MvMCMRIl?ct=t(std_eventoonline-sindromeasperger2022_COPY_01).

-- 10.00 horas: En Toulouse (Francia), la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, participa en la reunión informal de los ministros europeos competentes en materia de Espacio, organizada por la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea.

-- 11,00 horas: SigmaDos30 lanza VOD Analytics, que medirá el consumo de plataformas OTT. En el Hotel de las Letras (Gran Vía, 11). Madrid.

-- 12,00 horas: One of Us organiza un webinar sobre la prevención del aborto en Europa.

-- 13,00 horas: Rueda de prensa de RTVE por el I Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual, con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). A las 14:00 horas, tendrá lugar la clausura del Foro, con la presencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Instituto Cervantes (C/ Alcalá, 49). Madrid.

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se reúne con la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo González, en la sede del Ministerio.

-- 13,00 horas: La Coordinadora Estatal de Comercio Justo organiza un encuentro online con Roopa Metha (India), presidenta de la Organización Mundial del Comercio Justo, con motivo del Día Mundial de la Justicia Social (20 febrero).

-- 15,30 horas: BBVA y REDI convocan el primer encuentro del sector financiero sobre diversidad LGTBI, en el que directivos de BBVA, BNP Paribas, ING y Santander compartirán su visión y buenas prácticas. Participan el presidente de BBVA, Carlos Torres, y el presidente de la AEB, José María Roldán. Online.

-- 16.00 horas: Jornada "La Innovación en Digitalización" del ciclo de jornadas parlamentarias "Liderando la Innovación para la Transformación". En el Congreso.

-- 16.30 horas: Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, con comparecencias de Unión Romaní (16:30 horas); Federación de Asociaciones Gitanas Catalanas (17:30 horas) o Fundación Secretariado Gitano (19,30) entre otros. En el Congreso.

-- 17,00 horas: Coordinadora RECUPERANDO realiza varias movilizaciones a nivel estatal para pedir al Gobierno una solución a los bienes inmatriculados por la Iglesia católica. En Madrid, a las 17.00 horas frente al Congreso de los Diputados.

-- 18,30 horas: Continúa el ciclo de webinars que analiza los fondos Next Generation EU desde una mirada feminista, con el lema "Otra financiación para otra transición".

-- 18.30 horas: El Instituto de Política Social (IPSE), organiza junto a la asociación Jóvenes Schumann, una concentración en la que piden la eliminación de la ley de Violencia de género y la dimisión de la ministra Irene Montero. Frente el Ministerio de Igualdad (C/Alcalá, 37). Madrid