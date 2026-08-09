Mueren cuatro personas al estrellarse un helicóptero en Río de Janeiro (Brasil)

Archivo - Helicóptero (archivo) - Europa Press/Contacto/Emile Windal - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han fallecido este sábado después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en una zona de difícil acceso en Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, en Río de Janeiro. Entre los fallecidos se encuentran el piloto de la aeronave y tres turistas de nacionalidad colombiana, miembros de la misma familia, según ha informado el diario brasileño 'O Globo'.

El accidente ha tenido lugar durante la mañana, cuando el aparato, un Robinson R44 operado por la compañía Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda., ha caído en una zona de vegetación densa próxima a Vista Chinesa. Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 11.11 horas (hora local).

Las autoridades locales han confirmado el fallecimiento de las cuatro personas que viajaban a bordo, cuyos cuerpos han quedado calcinados como consecuencia del accidente.

Las víctimas han sido identificadas como Alessandro Rocha, el piloto, y las turistas colombianas Rocío Cubillos (59), Sofía Murillo (17) y Wendy Manrique (37).

Según el citado medio, ,la familia colombiana estaba formada por seis personas que habían llegado a Río el pasado lunes, con la intención de permanecer en la ciudad hasta el próximo martes.

Los seis integrantes habían contratado un vuelo panorámico para conocer la ciudad por vía aérea por unos 4.400 reales brasileños. Sin embargo, se repartieron en dos grupos para realizar el recorrido.

Las tres mujeres que posteriormente fallecieron despegaron aproximadamente a las 10.40 horas, mientras los otros tres familiares permanecieron en tierra a la espera del regreso del helicóptero.

Tras el siniestro, efectivos del Grupo de Operaciones Aéreas del Cuerpo de Bomberos localizaron la aeronave y los cuerpos fueron recuperados mediante un sistema de izado y posteriormente trasladados por una tirolina antes de ser enviados al Instituto de Medicina Legal (IML).

Uno de los familiares ha relatado a 'O'Globo' que durante el comienzo del trayecto --y mientras esperaba el regreso de la aeronave-- estuvo en contacto con sus familiares por mensaje, si bien la comunicación se vio interrumpida de repente cuando su hermana dejo de responder.

Posteriormente, escuchó a trabajadores comentar que el piloto había tenido que efectuar un aterrizaje de emergencia y, aproximadamente una hora más tarde, conoció la noticia del accidente a través de los medios de comunicación.

El piloto, también fallecido en el acto, contaba con casi dos décadas de experiencia como piloto e instructor de ultraligeros y helicópteros y así lo mostraba en sus redes sociales, repletas de imágenes y vídeos de su actividad.

De hecho, el helicóptero siniestrado contaba con una cámara instalada para registrar los vuelos turísticos. El dispositivo ha sido recuperado por los servicios de emergencia y será sometido a un análisis pericial para determinar si contiene imágenes que permitan esclarecer lo ocurrido antes de la caída.

Por el momento, las autoridades no han establecido las causas del siniestro, que es el quinto accidente mortal en un año en el estado de Río de Janeiro.

REVISIÓN DE LOS VUELOS PANORÁMICOS

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, se ha desplazado hasta el lugar del accidente y ha reclamado una actuación inmediata de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), llegando a plantear incluso la posibilidad de paralizar temporalmente los vuelos panorámicos en la ciudad mientras se revisan las condiciones de seguridad.

"Esto no puede considerarse normal. Me aseguré de llamar al presidente de la Anac y enviamos inmediatamente un comunicado de la Alcaldía de Río para que adopte medidas respecto a los vuelos en Río de Janeiro. La Anac tendrá que tomar una decisión y pronunciarse. Incluso podría contemplarse la posibilidad de suspender los vuelos panorámicos durante una semana, dos semanas o el tiempo que sea necesario para realizar una inspección más exhaustiva de los helipuertos, las aeronaves y su mantenimiento", ha declarado en declaraciones recogidas por el mismo medio.

La Agencia Nacional de Aviación Civil, por su parte, ha expresado sus condolencias por el accidente y ha señalado que "está en contacto con la Alcaldía de Río de Janeiro para llevar a cabo conjuntamente la supervisión, especialmente de los vuelos panorámicos".

COLOMBIA LAMENTA LO OCURRIDO

Por su parte, el Gobierno de Colombia ha manifestado sus condolencias por el fatal accidente a través de un comunicado público emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

La cartera ministerial ha informado de que el Consulado del país en Río de Janeiro se ha puesto en contacto con los familiares de las víctimas con el objetivo de ofrecerles asistencia y orientación durante las gestiones posteriores al accidente.

La representación consular también está trabajando junto con las autoridades brasileñas a fin de recabar información y completar las diligencias relacionadas con el suceso.

En la nota, la Cancillería colombiana no solo ha trasladado "sus más sentidas condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas", sino que también ha asegurado que continuará prestando la asistencia consular que corresponda dentro de sus competencias.

El Ministerio ha precisado, no obstante, que la información sobre las víctimas continúa siendo preliminar y ha asegurado que el Consulado seguirá coordinándose con las autoridades locales mientras avanzan las investigaciones y las labores de investigación.