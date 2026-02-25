Aumentan a 37 los muertos y 33 los desaparecidos por las lluvias torrenciales en el sureste de Brasil

Archivo - Imagen de archivo de fuertes lluvias en Brasil. - Europa Press/Contacto/Cris Faga - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 37 personas han muerto y otras 33 permanecen desaparecidas por las lluvias torrenciales que han azotado durante los últimos días los municipios brasileños de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais, situado en el sureste del país, donde se han registrado derrumbes y deslizamientos de tierra.

El Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais ha indicado que un total de 30 personas han fallecido en el municipio de Juiz de Fora, mientras que otras siete lo han hecho en el de Ubá. Así, 31 y dos personas siguen en paradero desconocido en estas zonas, respectivamente.

Las últimas operaciones realizadas por los bomberos han permitido recuperar otros cinco cuerpos sin vida en Paneiras, Esplanada y Vila Ideal, si bien las labores se extenderán durante los próximos días en un intento de hallar con vida al resto de desaparecidos.

Los bomberos han especificado que entre las víctimas se encuentran varios estudiantes y un profesor, al tiempo que han advertido de que unas 3.500 personas se han quedado sin vivienda debido a las precipitaciones y los deslaves. Además, han explicado que Juiz de Fora la novena ciudad más grande del país situada en zonas de riesgo por inundaciones y corrimientos de tierra.