Brasil.- Bolsonaro llama "lunático" al gobernador de Sao Paulo por ordenar cuarentena por el coronavirus

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha calificado de "lunático" al gobernador de Sao Paulo, João Doria, por haber decretado la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus.

Bolsonaro ha relacionado esta medida con las elecciones presidenciales de 2022, a las que Doria podría postularse por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). "Las elecciones de 2022 aún están lejos", ha indicado en una entrevista con CNN Brasil.

Doria y el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel (Partido Social Cristiano, PSC) han cargado en los últimos días contra Bolsonaro por su respuesta al coronavirus.

Bolsonaro ha respondido subrayando que el cierre de aeropuertos y carreteras es una competencia federal, no de los estados, y ha subrayado que la actividad económica no debe paralizarse pese al riesgo de contagio. Doria y Witzel han suspendido las actividades no esenciales.

"Esos gobernadores, pocos, que me critican todo el tiempo dicen que no tengo liderazgo. A esos gobernadores les digo: las elecciones de 2022 aún están muy lejos para que recurráis a este tipo de ataques, a ese tipo de comportamiento de desgaste infundado contra el jefe del Ejecutivo federal", ha subrayado Bolsonaro.

Hasta el momento se han confirmado 18 muertes por el coronavirus en Brasil, 15 de ellas en Sao Paulo. Además hay 1.201 casos confirmados, según el último balance.