Decenas de heridos en Brasilia por la caída de un rayo durante una manifestación a favor de Bolsonaro

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 72 personas han recibido atención sanitaria tras la caída de un rayo en una concentración de apoyo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en Brasilia, la capital del país.

Un total de 29 personas han sido trasladadas a hospitales y ocho están graves tras este incidente, ocurrido cerca del Monumento al expresidente brasileño Juscelino Kubitschek, informa la televisión brasileña G1.

La descarga eléctrica se ha producido cuando el grupo esperaba bajo una intensa lluvia la llegada de otra columna de simpatizantes de Bolsonaro convocada por el diputado federal Nikolas Ferreira, que ha recorrido a pie durante siete días el camino hacia Brasilia.

"Cayó un rayo y se cayó todo el mundo. La gente no entendía nada hasta que consiguieron levantarse y muchos comenzaron a correr. Los bomberos y el Samu llegaron pronto, pero era mucho gente al mismo tiempo", ha relatado a G1 uno de los testigos, Alfredo Santana.

Muchos de los afectados tuvieron que ser atendidos por ataques de nervios, aunque no tenían quemaduras ni heridas.