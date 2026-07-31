Brasil.- Detienen en Bilbao a un brasileño por agredir sexualmente a dos menores de edad en su país de origen

BILBAO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Bilbao ha detenido a un ciudadano brasileño, de 37 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención por agredir sexualmente a dos menores de edad en su país de origen, emitida por parte de la Oficina Central Nacional de Interpol en Brasil.

Según ha informado el Ministerio del Interior, los hechos se remontan al año 2020, en Brasil, cuando el ahora detenido se encargaba del cuidado de las hijas menores de edad de la que entonces era su pareja sentimental.

Ante la posibilidad de que las autoridades brasileñas procedieran a su detención, debido a unas supuestas agresiones sexuales cometidas sobre las dos menores, esta persona huyó y se estableció en la localidad vizcaína de Mendata, donde trabajaba y desarrollaba una vida aparentemente normal junto a sus padres y a una nueva pareja.

Ante la imposibilidad de localizarlo por parte de las autoridades brasileñas, y teniendo la total certeza de que no se encontraba en su país de origen, la Interpol procedió a emitir una Orden Internacional de Detención para extradición, fruto de la cual la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior del País Vasco recibió una solicitud de colaboración en la que se informaba sobre la posible presencia de este individuo en Bizkaia.

Realizadas las oportunas indagaciones, los investigadores localizaron en Bilbao al ahora detenido, el cual se encontraba en España de manera legal al haber obtenido una autorización temporal de residencia y trabajo. Se procedió a su identificación y su detención, una vez comprobado de manera fehaciente que se trataba de la misma persona.

Una vez en dependencias policiales de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, los agentes realizaron las necesarias comunicaciones a la correspondiente oficina de Interpol y a la Audiencia Nacional. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción, órgano competente para resolver si se procede a su extradición a Brasil. Por el momento, se ha decretado su ingreso en prisión.