Brasil dialoga con Madrid: las raíces que están redefiniendo la moda brasileña

Cartel Desfile - CEDIDA

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Del denim y el algodón a la paja de carnaúba, el agave, el macramé y los metales: ocho propuestas llegan al Parque del Retiro para mostrar un Brasil donde tradición, territorio y diseño contemporáneo hablan un mismo lenguaje.

Madrid se prepara para descubrir otro Brasil. Un país que no renuncia al color ni a la diversidad que forman parte de su imaginario, pero cuya creatividad contemporánea se construye también desde la memoria, el territorio, las materias primas y los conocimientos transmitidos de generación en generación.

Esa mirada llegará al corazón de la capital española con la IV edición de Passarela Brasil Fashion Madrid, que del 7 de septiembre al 4 de octubre de 2026 reunirá en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, en pleno Parque del Retiro, ocho propuestas procedentes de diferentes territorios brasileños.

Moda de autor, artesanía y diseño compartirán un mismo espacio bajo un concepto que define la edición: Brasil Core — Raíces, identidad y creación contemporánea.

Pero aquí el término Brasil Core adquiere un significado que va más allá de una tendencia estética. La propuesta busca regresar al origen: a quién crea, dónde crea, con qué materiales y qué historia existe detrás de cada pieza.

Ocho maneras de contar Brasil

La selección permite recorrer el país sin salir de Madrid.

Desde Pernambuco llega Ladder Brand, firma femenina dirigida creativamente por la diseñadora Luiza Cohim, cuya propuesta recupera el minimalismo de los años noventa y lo traslada a una estética contemporánea, sofisticada y de marcada personalidad.

En Campo Maior, en el estado de Piauí, la moda adquiere otro lenguaje. Allí se encuentra Gugê Jeans, bajo el liderazgo de la empresaria Alberina Fernandes, una firma con más de dos décadas de trayectoria que ha construido parte de su identidad alrededor del denim y el algodón, mostrando también la capacidad de la industria de moda que se desarrolla lejos de los grandes centros tradicionalmente asociados al sector.

La conexión entre los dos países anfitriones del proyecto aparece en VerdeHigo, creada por Sara Seba. Sus bolsos y accesorios, realizados a mano, combinan referencias brasileñas y españolas y encuentran en el color, la artesanía y el slow fashion algunos de sus principales códigos.

También el trabajo manual protagoniza la propuesta de Ya Macrame, creada por Yapoena Silva. Una técnica ancestral basada en nudos encuentra aquí un nuevo lugar en la moda contemporánea y convierte cada pieza en un ejercicio de tiempo, precisión y singularidad.

Cuando un territorio se puede vestir

Quizá una de las historias más interesantes de esta edición aparece cuando la moda deja de hablar únicamente de tendencias y comienza a hablar de lugares.

En Coronel José Dias, en el territorio de la Serra da Capivara, surge Essência da Serra, una iniciativa que reúne a artesanos locales y convierte bordados y técnicas textiles en una forma de expresar la cultura, los colores, la memoria y la ancestralidad de uno de los territorios patrimoniales más singulares de Brasil.

En otras piezas, el propio paisaje proporciona la materia prima.

Es el caso de As Curicacas, en Piauí, donde la paja de carnaúba, profundamente vinculada a la identidad del estado, pasa de elemento natural a objeto de creación a través de las manos de las artesanas.

También desde Piauí, en Parnaíba, llega Maria de los Agaves, un colectivo constituido exclusivamente por mujeres artesanas que preservan un conocimiento transmitido entre generaciones: el richelieu trabajado con fibra de agave.

La transformación es especialmente simbólica. Una fibra de apariencia rústica termina convertida en delicadas tramas artesanales. Pero detrás de cada una de ellas hay algo que no se ve a primera vista: transmisión de conocimiento, memoria femenina, autonomía y pertenencia a un territorio.

Desde Ceará, Sumé – Artesanato Cearense aporta otra dimensión a este recorrido. Con más de 50 años de trayectoria en el oficio artesanal, trabaja metales como oro, plata, bronce y latón para crear piezas que habitualmente parten de una temática.

La cultura brasileña y el medio ambiente aparecen de manera recurrente en sus obras, reflejando una preocupación por la naturaleza y por el planeta. El metal se convierte así no solamente en materia, sino también en vehículo para contar una historia.

Del saber de las manos al diseño contemporáneo

Juntas, las ocho propuestas dibujan un mapa creativo difícil de encerrar en una única definición de “moda brasileña”.

Hay industria y artesanía. Minimalismo y color. Denim y bordado. Algodón y macramé. Paja de carnaúba, fibra de agave y metales.

Y precisamente ahí reside la intención de esta cuarta edición: mostrar que la identidad brasileña no responde a una única estética.

Detrás de una prenda o de un objeto pueden existir generaciones de conocimiento, una materia prima propia de un determinado paisaje, una pequeña comunidad, una empresaria, una diseñadora joven o mujeres que encontraron en el trabajo artesanal una manera de mantener vivo un patrimonio y, al mismo tiempo, construir futuro.

Es esa convivencia entre lo ancestral y lo contemporáneo la que da sentido a Brasil Core.

Las raíces no aparecen como nostalgia, sino como punto de partida para crear.

Madrid como escaparate de un Brasil creativo

Passarela Brasil Fashion Madrid nació precisamente con la vocación de acercar esas historias al público europeo.

La iniciativa fue creada y está dirigida por la brasileña Cleo Costa, radicada en España desde hace más de dos décadas y con una trayectoria profesional desarrollada entre ambos países en ámbitos como la comunicación, la cultura, el turismo, la educación y la cooperación educativa.

El proyecto parte de una idea sencilla pero ambiciosa: que internacionalizar la creatividad brasileña no consiste únicamente en mostrar un producto terminado. También implica explicar quién lo hizo, de dónde procede y qué conocimiento, cultura y territorio representa.

De ahí que la Passarela combine exposición, comunicación, encuentros profesionales y desfile, creando conexiones entre diseñadores, artesanos, instituciones, empresas, profesionales de la moda, compradores y público.

La cuarta edición cuenta además con la colaboración de instituciones y empresas brasileñas. Entre sus apoyos institucionales se encuentra el Estado de Ceará, a través de su Secretaría de Turismo, incorporando el turismo al diálogo entre moda, cultura y territorio.

Un mes para mirar Brasil desde otra perspectiva

Las piezas permanecerán expuestas en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, en el Parque del Retiro, desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre.

El último día, la exposición dará paso al movimiento. Las creaciones llegarán a la pasarela en el desfile de clausura de esta cuarta edición.

Será el encuentro, en un mismo escenario madrileño, de ocho universos creativos que difícilmente podrían ser más distintos entre sí y que, sin embargo, comparten algo esencial.

Todos hablan de Brasil.

No necesariamente del Brasil más evidente, sino de aquel que se encuentra en los detalles: en las manos que bordan, en una fibra recogida del territorio, en un nudo de macramé, en el algodón, en el denim, en un metal convertido en relato y en el conocimiento que una mujer transmite a otra para que una técnica no desaparezca.

Quizá sea ahí donde se encuentre la expresión más interesante del Brasil Core: mirar las raíces no para regresar al pasado, sino para descubrir con qué materiales se puede construir el futuro.