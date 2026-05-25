Lula se somete a radioterapia tras retirarle hace un mes un carcinoma en la cabeza

Lula da Silva, presidente de Brasil. - Europa Press/Contacto/Fabio Teixeira

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha comenzado este lunes a recibir radioterapia como "tratamiento complementario" a la intervención médica de hace un mes en la que se le retiró un carcinoma de la cabeza, según ha informado el Hospital Sirio-Libanés de Brasilia.

"Después de la retirada de la lesión basocelular, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva en el cuero cabelludo, que comienza este lunes", según ha detallado el centro médico en un comunicado, que ha señalado que Lula seguirá con sus actividades diarias sin restricciones.

Está previsto que el presidente Lula complete otras catorce sesiones más, según ha informado la prensa brasileña.

El pasado 24 de abril, a Lula da Silva se le extirpó un carcinoma --el caso de cáncer de piel más común-- de la cabeza. Desde entonces se ha venido sometiendo a diferentes tratamientos médicos para prevenir que empeore la enfermedad.