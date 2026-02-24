Brasil.- Al menos 17 muertos y centenares de afectados por las lluvias torrenciales en el sur de Brasil

Archivo - Imagen de archivo de inundaciones en Sao Paulo. - Europa Press/Contacto/Oslaim Brito - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto y otras 45 permanecen desaparecidas como consecuencia de las fuertes lluvias torrenciales que han estado cayendo en las últimas horas en Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, en el sur de Brasil, que han dejado además a centenares de afectados y desplazados.

Las autoridades han decretado el estado de calamidad en Juiz de Fora, ubicado en el interior del estado de Minas Gerais, en un área montañosa limítrofe con Río de Janeiro, en el que muchos de sus vecinos residen en laderas, zonas escarpadas y de alto riesgo cuando caen fuertes precipitaciones, detalla el portal G1.

Se trata además del mes de febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con hasta 584 milímetros de precipitaciones acumuladas, el doble de lo esperado, según han detallado las autoridades locales. Se esperan más lluvias las próximas horas.

En Juiz de Fora se ha confirmado la muerte de catorce personas, mientras que otras 440 han perdido sus hogares. En el municipio de Ubá, son dos los fallecidos.

De la misma manera, las fuerte precipitaciones han afectado también al municipio paulista de Peruíbe, donde se ha declarado el estado de emergencia. Unas 400 personas se han visto afectadas, después de que en los últimos tres días esta localidad registrara más lluvias que las previstas para todo el mes.

En São João de Meriti, en Río de Janeiro, una mujer ha muerto y 600 más han tenido que dejar sus hogares. El municipio ha entrado en máxima alerta.