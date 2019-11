Brasil.- ONG denuncian el asesinato de un vigilante medioambiental por un ataque de madereros en el norte de Brasil

Publicado 02/11/2019 14:52:09 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Survival ha informado este sábado de que un vigilante medioambiental indígena, parte del grupo conocido como Guardianes de la Amazonia, ha sido asesinado a tiros y otro compañero ha resultado herido durante una emboscada de madereros armados en el norte de Brasil.

Paulo Paulino Guajajara, también conocido como Kwahu Tenetehar, recibió un disparo mortal en el cuello y murió en la selva. Otro de sus compañeros, Tainaky Tenetehar, recibió un disparo en la espalda y el brazo pero consiguió escapar.

Un equipo de la FUNAI (el departamento de asuntos indígenas del Gobierno de Brasil) y la Policía han sido enviados a la selva para encontrar el cuerpo de Kwahu. La ONG asegura que el asesinato del activista ha sido corroborado por testigos y víctimas del ataque, del que no se especifica el momento en que ocurrió.

Desde hace años los Guardianes de la Amazonia patrullan su territorio en el estado de Maranhão, que registra una fuerte invasión de madereros. Miembros no contactados de la tribu awá también viven en la zona, según la ONG.

Al menos tres "guardianes" ya han sido asesinados en ataques previos de madereros y acaparadores de tierras en su territorio, Arariboia, que es la última área de bosque que queda en la región.

"Kwahu estaba completamente dedicado a defender su selva y a sus parientes no contactados, a pesar de los riesgos. También era una de las personas más humildes que he conocido. Sabía que ponía en riesgo su vida, pero no vio otra alternativa, ya que las autoridades no hicieron nada para proteger la selva y defender el estado de derecho", ha declarado la investigadora de Survival Sarah Shenker.

"Esta es la realidad que viven muchos indígenas en Brasil y la situación ha empeorado mucho bajo la presidencia de (Jair) Bolsonaro. Está alentando a los madereros y a los acaparadores de tierras, mientras ningunea a los defensores que protegen la selva y los deja a merced de mafias madereras fuertemente armadas y crueles", ha lamentado.