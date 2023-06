Bunbury anuncia su vuelta a los escenarios con cinco conciertos en América para 2023

El músico, que regresa con su nuevo disco 'Greta Garbo', aboga por "no regular todo": "Hay demasiadas leyes, sobran la mitad"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante Enrique Bunbury, quien publica este viernes 26 de mayo nuevo disco 'Greta Garbo' (Warner), ha anunciado en una entrevista con Europa Press su regreso a los escenarios, tras una retirada temporal, para este mismo año, donde ofrecerá cinco conciertos en diferentes países de América, y posteriormente otros cinco en 2024 en ciudades aún sin especificar.

"Supongo que no soy el mismo, dejar de girar me ha otorgado un montón de tiempo libre. El último año fue complicado y siempre hay algo de ti que muere y dejas definitivamente atrás. También pienso que es imposible ser el mismo todo el tiempo, porque las edades por las que pasamos nos hacen ver distintas perspectivas y la vida te va dando alegrías y trompazos", ha explicado el músico zaragozano.

Bunbury anunció en febrero de 2022 su retirada de los escenarios por problemas de salud, si bien esperaba continuar con su actividad creativa de composición, grabaciones o escritura. "Lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor y sufrimiento", explicaba entonces Bunbury en sus redes sociales.

Ahora con este nuevo disco el exlíder de Héroes del Silencio ha explicado que la mayoría de las canciones del disco fueron compuestas durante ese periodo en el que tuvo que cancelar todos los compromisos "por el problema con Glycol del humo del escenario".

"Tuve que frenar en seco y decidí abandonar las giras y eso me llevo a pensar que se rompí un vínculo con mis seguidores muy importante. El contacto visual y el encuentro. Así sentí esa proximidad al síndrome Greta Garbo, que dejó la actuación a los 36 años y creo que esas reflexiones surcan el álbum", ha afirmado.

Por ejemplo, una de esas reflexiones se da en el tema 'Corregir el mundo con una canción', con la que Bunbury habla "más del propio mundo de uno que del planeta en que vivimos". "Entrando un poco en el juego y avisando que no soy político y que dejarme a mis los mandos y el poder es como dejarme encargado de diseñar la próxima nave espacial de la NASA, voy a intentar contestar a esta idea", ha bromeado en relación a qué corregiría él.

BUNBURY "A LOS MANDOS": "BAJARÍA LOS IMPUESTOS"

"Seguramente una de las primeras cosas que haría si estuviera en mi mano y alcance, sería limitar el poder de los gobiernos y de las instituciones supranacionales, así, como impedir que las grandes fortunas puedan controlar, vía financiación, a los partidos y a los medios de comunicación", ha señalado, para luego proponer una bajada de impuestos.

"Y, por supuesto, bajar los impuestos a los ciudadanos. Con todo eso, que es bastante complicado que alguien desde el propio gobierno lo haga, viviríamos mejor y limitaríamos los abusos de poder, no me cabe la menor duda, pero eso no lo propone un político, ni harto de whisky", ha ironizado.

"HAY DEMASIADAS LEYES"

Bunbury no se ha ayudado de los efectos de la psilocibina para componer en esta ocasión, algo que sí hizo para la escritura del poemario 'MicroDosis'. En cualquier caso, el músico ha entrado a analizar temas como el de la regulación de determinados estupefacientes. "No solo no me gusta pensar en legislar, me parece inadecuado. Demasiadas leyes hay y sobran la mitad, por lo menos", ha defendido.

"No hace falta regular todo. Un poco de responsabilidad civil e individual, no está demás y la injerencia de los gobiernos hasta en la sopa, solo nos lleva a la dictadura de lo correcto y vivir acartonados. Déjame equivocarme un poco, anda, que a lo mejor acierto", ha bromeado.

Para Bunbury, 'Greta Garbo' no es el disco más especial, pero sí que reconoce que es una vuelta a lo personal. "En los últimos años había publicado algunos álbumes de temática social, con una mirada exterior hacia el mundo que nos rodea y nos ha tocado vivir. 'Greta Garbo' es el disco más personal de los últimos que he sacado, eso sin duda, porque he querido mostrar el vaivén emocional por el que pasé durante los primeros meses de 2022", ha concluido.