La Caja de las Letras recibe el legado de Sampedro, figura "decisiva" en la historia, economía humanista y literatura

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este lunes, 12 de junio, el legado 'in memoriam' de José Luis Sampedro, a quien se ha recordado como figura "fundamental" y "decisiva" en la historia contemporánea, economía humanista y literatura.

En la caja 943 se han guardado, entregados por la hija del economista, escritor y pensador, Isabel Sampedro Pellicer, un disco de vinilo y cinco obras literarias, y, de la mano de su viuda, la poeta Olga Lucas, dos manuscritos dedicados y un premanuscrito.

Entre las obras literarias, se encuentran tres ejemplares "de lujo y muy cuidados" de las obras 'Congreso en Estocolmo', 'El río que nos lleva' y 'La sonrisa etrusca'. También, se incluye un libro en miniatura con el discurso 'Desde la frontera', con el que accedió a la Real Academia Española, y con un relato sobre su experiencia en un hospital de Nueva York donde estuvo ingresado por una cardiopatía, según ha explicado Isabel Sampedro.

Sobre este último libro, ha subrayado que ha decidido incluirlo porque "habla de momentos decisivos" en la vida del pensador. "He considerado que representan otro aspecto de su creación literaria con contenidos más abiertamente autobiográficos y reflexivos y que podían servir de complemento a los textos anteriores", ha apuntado.

Como quinta obra literaria, la hija de Sampedro ha entregado un ejemplar de la 'Revista UNO', editada por el escritor cuando tenía 20 años ya durante la Guerra Civil Española. "La llamó así sabiendo muy probablemente que sería la única y que no habría más números", ha apostillado sobre esta obra, que contiene una docena de poemas, ensayos sobre el filósofo Michel de Montaigne y dedicatorias a Miguel de Unamuno, entre otros escritos.

El ejemplar es uno que forma parte de una edición especial en conmemoración a los primeros 80 años de José Luis Sampedro y corresponde a una impresión de 1997. En él, ha detallado, se incluyen textos escritos a mano, con tintas de distintos colores, y dibujos.

Isabel Sampedro también ha dejado en la Caja de Las Letras del Instituto Cervantes un disco de vinilo con la sonata número 28 de Mozart, en un homenaje a la relación de su padre con la música, que supo transmitir a toda su familia. En concreto, ha elegido esta obra por ser una de las que escuchaba junto al escritor, quien acabo la carrera de piano y estudio tres años de violín.

Estas piezas permanecerán en La Caja de Las Letras hasta dentro de diez años, cuando la hija del escritor espera que sus nietos, entonces adolescentes, puedan apreciarlos: "Ahora mis nietos están aprendiendo a escribir en inglés, en japonés y espero que pronto hablarán en español. Pero para entonces seguramente escribirán con un teclado y una pantalla. Y los libros de encuadernación lujosa y la revista escrita por su bisabuelo de forma tan artesanal, probablemente les resultarán totalmente ajenos, pero disfrutarán un encuentro con su bisabuelo".

"UN DUELO INTERMINABLE"

Por su parte, Olga Lucas, ha introducido en la Caja de Las Letras dos manuscritos dedicados y un premanuscrito de los que ha preferido no dar detalles y que espera quede en el depósito.

"No he pedido que la caja se abra porque para cuando tendría sentido abrirla, pues lo más probable es que yo ya no esté en este mundo. Entonces, es mejor que se quede lo depositado para la biblioteca del Instituto Cervantes", ha dicho Lucas, quien también ha afirmado sentirse "echa polvo".

"El director de esta casa, debe saber cómo me encuentro... Porque cuando la persona con la que tienes estructurada tu vida es alguien tan excepcional, tan querido por el mundo entero y también odiado por una minoría (...), te enfrentas a un duelo interminable. Vives toda la vida con Sampedro, aunque no esté Sampedro", ha aseverado, para agradecer a la Asociación Amigos de José Luis Sampedro y al Instituto Cervantes este homenaje en el décimo aniversario de la muerte del escritor.

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, ha subrayado que este acto sirve para celebrar a una figura "representativa" en la literatura como en la economía, donde fue "un gran humanista".

"EL TIEMPO ES VIDA"

También ha recordado varias frases del pensador, entre las que ha destacado una que ha afirmado le es "inevitable no recordar" en el marco de un acto de este tipo: "El tiempo no es el oro, el oro no vale nada; el tiempo es vida".

Respecto a las distintas facetas de Sampedro, ha destacado el Premio Nacional de las Letras de 2011 a su "gran valor literario" y se ha referido a él como una figura "fundamental de la historia contemporánea, social y política", aspecto en el que ha rememorado cuando fue nombrado senador real en 1977.

Igualmente, ha recordado la "alegría" con la que se celebró su entrada en la Real Academia Española de la Lengua en 1990 y la "intención de su discurso 'Desde la frontera'.

Así, ha ensalzado la "inteligencia y el valor moral de una persona decisiva en la historia contemporánea, en la economía humanista y en la literatura".

"Hace ya diez años que nos falta José Luis, pero su herencia está presente", ha sentenciado, para destacar que, precisamente, el sentido de estos actos en la Casa de las Letras es "recordar que la verdadera riqueza en un país no está en el dinero, sino en la cultura, en los legados humanos". "Comprometernos con el futuro es saber recibir la herencia del pasado, la mejor herencia del pasado, herencia como la de José Luis", ha concluido.